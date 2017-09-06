حاكم دبي: ألف مبروك صعود رجال سلمان لمونديال 2018 - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

قدم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، التهنئة للمنتخب السعودي بعد التأهل إلى كأس العالم لكرة القدم في روسيا 2018.

وكتب الشيخ محمد بن راشد، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: ” ألف مبروك صعود رجال المملكة.. رجال سلمان لمونديال 2018 ” .

وأضاف: ” منتخب السعودية يستحق أن يمثل العرب.. ألف مبروك لخادم الحرمين الشريفين وللشعب السعودي الحبيب ” .

وكان المنتخب السعودي، قد تأهل إلى نهائيات كأس العالم في روسيا 2018، بعد فوزه على ضيفه المنتخب الياباني بهدف دون مقابل، في المباراة التي جرت بينهما في ستاد الجوهرة المشعة في مدينة جدة، ضمن الجولة العاشرة الأخيرة للمجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية للمونديال.