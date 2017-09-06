ولي العهد يوجه بصرف مكافأة مالية للاعبي المنتخب بعد التأهل لكأس العالم - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

أوضح رئيس الهيئة العامة للرياضة، الأستاذ محمد آل الشيخ، أن صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وجه بصرف مكافأة فوز لجميع لاعبي المنتخب.

وأكد آل الشيخ على أنه سوف يعلن عن المكافأة خلال اليومين القادمين دون الإفصاح عن قيمتها.

وتمكن المنتخب الوطني من التأهل رسمياً إلى مونديال روسيا 2018، بعد تغلبه على نظيره وضيفه الياباني بهدف دون رد، في ملعب ” الجوهرة المشعة ” بمدينة جدة.