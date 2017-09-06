ولي العهد يوجه بصرف مكافأة مالية للاعبي المنتخب بعد التأهل لكأس العالم - صحيفة صدى الالكترونية

ولي العهد يوجه بصرف مكافأة مالية للاعبي المنتخب بعد التأهل لكأس العالم
أوضح رئيس الهيئة العامة للرياضة، الأستاذ محمد آل الشيخ، أن صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وجه بصرف مكافأة فوز لجميع لاعبي المنتخب.
وأكد آل الشيخ على أنه سوف يعلن عن المكافأة خلال اليومين القادمين دون الإفصاح عن قيمتها.
وتمكن المنتخب الوطني من التأهل رسمياً إلى مونديال روسيا 2018، بعد تغلبه على نظيره وضيفه الياباني بهدف دون رد، في ملعب ” الجوهرة المشعة ” بمدينة جدة.
اساس العروبة[ عدد التعليقات: 38 ] نشر منذ 2 ساعتين
الف مبروووك تأهل المنتخب السعودي لكأس العالم ويستاهلون الاعبين المكافأة بس تكفى ياولي العهد تبي ترجعون العلاوة اللي راحت علينا ترى حنا برضو نستاهل .
برق[ عدد التعليقات: 10787 ] نشر منذ 2 ساعتين
يستاهلون المكافأه
نبغى من سمو الامير التدخل المباشر في إعداد المنتخب لكأس العالم
في اختيار المدرب والمعسكر والطاقم الاداري ،، نبغى نشوف منتخبنا
يمثل الكره العربيه خير تمثيل ، مانبغى نكرر ثمانية ألمانيا
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33564 ] نشر منذ 1 ساعة
ماهم هذولا اللي يستحقون الصرف ,,
,, على الأقل لياجابوا الكاس وقتها يستاهلون ,,
مغرد[ عدد التعليقات: 493 ] نشر منذ 1 ساعة
خمسه ملا يين ريال اعلنت فى بعض الصحف
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17744 ] نشر منذ 1 ساعة
يستاهلون بس يبغي لهم شد التساهل ما يجيب نتيجه
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10875 ] نشر منذ 1 ساعة
بصراحه
لو مكانك ياسمو الامير مايشوفون هلله وحده 😊
المكافأة وقت احرازهم كأس العالم ❌
غير هيك نوووو