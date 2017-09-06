إسعاف 38 حالة بين المشجعين في الجوهرة - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

باشرت فرق هيئة الهلال الأحمر بمدينة الملك عبدالله الرياضية الجوهرة بجدة، 35 حالة إسعافية للمشجعين تم إسعافها داخل الملعب الذين حضروا لمباراة المنتخب السعودي والياباني ضمن تصفيات كأس العالم، بالإضافة إلى نقل ثلاث حالات إلى مجمع الملك عبدالله الطبي.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد بأن هيئة الهلال الأحمر شاركت 14 فرقة إسعافيه و5 عيادات طبية وعربتين قولف بأرضية الملعب بكامل طاقمها، بالإضافة إلى تشغيل غرفة التحكم والسيطرة.

وأضاف أبو زيد أن خطة الهيئة في هذا الحدث بدأت في تمام الثالثة عصر اليوم من خلال التواجد على الطرق والمداخل المؤدية للملعب بعد ذلك تواجدت الفرق داخل أرجاء الملعب والمدرجات وعربات القولف لمباشرة الحالات الإسعافية.

وقد أكملت كافة التجهيزات الطبية من التموين الطبي اللازم للحالات الإسعافية، وتجهيز المركبات الإسعافية لتكون على استعداد تام لتقديم الخدمة الطبية الإسعافية لمحتاجيها لا قدر الله بعد المباراة خارج الملعب .