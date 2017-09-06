بالفيديو.. فنان قطري يصدم مذيع الجزيرة بحبه للمملكة - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

أحرج الفنان القطري، علي عبد الستار، مذيع قناة الجزيرة، عندما سأله المذيع: هل لا زلت تحب المملكة، خاصة أن أشهر أغانيك ” يا ناس أحبه وأحب أسمع سواليفه ” ، ليرد عبد الستار بأنه لا يزال يحب المملكة وشعبها، قائلا: ” دول أهلنا ومن دمنا ” .

ويبدو أن رد فعل الفنان القطري لم يعجب مذيع قناة الجزيرة الذي أصيب بصدمة، ليعود ويوجه سؤالا آخر من تشجهع في مباراة السعودية واليابان، ليرد علي عبد الستار بأنه بالتأكيد سيشجع السعودية.

وتمكن المنتخب الوطني من التأهل رسمياً إلى مونديال روسيا 2018، بعد تغلبه على نظيره وضيفه الياباني بهدف دون رد، في ملعب ” الجوهرة المشعة ” بمدينة جدة.