بالفيديو.. برج خليفة يتزين احتفالا بتأهل المنتخب السعودي لكأس العالم - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. برج خليفة يتزين احتفالا بتأهل المنتخب السعودي لكأس العالم
تزين برج خليفة في الإمارات، احتفالا بتأهل المنتخب السعودي لمونديال كأس العالم روسيا 2018.
وأظهر الفيديو المتداول، برج خليفة ملون بالأخضر، مضيئا بعلم المملكة.
وتمكن المنتخب الوطني من التأهل رسمياً إلى مونديال روسيا 2018، بعد تغلبه على نظيره وضيفه الياباني بهدف دون رد، في ملعب ” الجوهرة المشعة ” بمدينة جدة.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 682 ] نشر منذ 2 ساعتين
شكرآ عيال زايد
فالفرحة للكل ونحن شعب واحد واهل واخوان
الف مبروك تأهل المنتخب لنهائيات كاس العالم
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33564 ] نشر منذ 2 ساعتين
شكراً لكم اخواننا في الإمارات العربيه ,, ماقصرتوا وإن شاء الله نردها لكم في الأفراح ,,
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17744 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يديم المحبه بين الاخوان
والله يصلح الحال مع الباقين