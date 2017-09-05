بالفيديو.. برج خليفة يتزين احتفالا بتأهل المنتخب السعودي لكأس العالم - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

تزين برج خليفة في الإمارات، احتفالا بتأهل المنتخب السعودي لمونديال كأس العالم روسيا 2018.

وأظهر الفيديو المتداول، برج خليفة ملون بالأخضر، مضيئا بعلم المملكة.

وتمكن المنتخب الوطني من التأهل رسمياً إلى مونديال روسيا 2018، بعد تغلبه على نظيره وضيفه الياباني بهدف دون رد، في ملعب ” الجوهرة المشعة ” بمدينة جدة.