الطيران الشراعي يحلق في سماء المندق وسط إقبال جماهيري كبير - صحيفة صدى الالكترونية

إبراهيم الزهراني(صدى):

يواصل الطيران الشراعي عروضه في سماء محافظة المندق لليوم الثالث على التوالي وسط اقبال ومتابعة من محبي هذه العروض والتي انطلقت مساء يوم الأحد الماضي وتستمر حتى مساء الخميس بمشاركة فريق الطيران المختص بالطيران الشراعي بقيادة الكابتن محمد الغامدي ومشاركة عثمان العثمان وسيف العاطفي وخالد الصييفي ويوسف العميل علما بان الفعالية قد لاقت استحسان وإقبال عدد كبير من زوار وأهالي محافظة المندق.

وأوضح المشرف على الفعالية محمد عيضه الخزمري أن محافظ المندق صالح بن محمد القلطي وجه أن تكون فعالية الطيران الشراعي متزامنة مع ايّام عيد الأضحى المبارك لتكون هذه الفعالية من الفعاليات التي تقدم لاهالي محافظة المندق تزامنا مع عيد الأضحى .

واضاف الخزمري أن هذه الفعالية انطلقت مساء الأحد وسط ظروف جوية مناسبة ساهمت في تنفيذ الفعالية والتي وجدت أصداء وحضور عدد كبير من اهالي وزوار محافظة المندق حيث امتلئت بهم الساحة الشعبية التي اختيرت لتكون مدرج الإقلاع والهبوط للطيران فيما انتشر عدد من الأهالي على سفوح الجبال والمنتزهات المطلة على محافظة المندق وخاصة منتزه الخلب لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو لهذه الفعالية حيث تشكلت صور جميلة للطيران المصاحب لبعض الضباب الخفيف المنتشر على بعض اجزاء المحافظة ، وستستمر هذه العروض خلال اليومين القادمين مجددا الدعوة للزوار لحضور فعاليات الطيران الشراعي ملمحا إلى اتاحة الفرصة لمصوري محافظة المندق بمرافقة الفريق لالتقاط بعض الصور الجوية للمحافظة خلال تحليق الفريق في سماء المحافظة .

واختتم الخزمري حديثه مقدما شكره لطاقم الطيران بقيادة الكابتن محمد الغامدي على جهودهم في إنجاح الفعالية .