 بالفيديو والصور.. فرحة ولي العهد بتأهل المنتخب لكأس العالم - صحيفة صدى الالكترونية

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    سبتمبر

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بالفيديو والصور.. فرحة ولي العهد بتأهل المنتخب لكأس العالم

بالفيديو والصور.. فرحة ولي العهد بتأهل المنتخب لكأس العالم
ماجد الاشرم(صدى):

تواجد ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، اليوم، في ملعب الجوهرة، لحضور مباراة المنتخب واليابان، والتي انتهت بفوز الأخضر بهدف مقابل لا شيء.

وأظهرت الصور، تفاعل الأمير محمد بن سلمان، مع اللقاء، مشيرا بإصبعيه بعلامة النصر.

وكان لتواجد الأمير محمد بن سلمان، محل تقدير، من مختلف السعوديين كافة بأن يكون سموه في مقدمة الداعمين للأخضر.

وتمكن المنتخب الوطني من التأهل رسمياً إلى مونديال روسيا 2018، بعد تغلبه على نظيره وضيفه الياباني بهدف دون رد، في ملعب ” الجوهرة المشعة ” بمدينة جدة.

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وجه اليوم السبت، بشراء تذاكر المباراة ، لإتاحتها بالمجان للجماهير التي زحفت نحو ملعب الجوهرة بأعداد غفيرة.

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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2291 ] نشر منذ 1 ساعة

عشت يالامير
مبرووك يالصقور مبروووك
💚💚💚💚💚💚💚
💚💚💚💚💚💚💚

[ عدد التعليقات: 91 ] نشر منذ 1 ساعة

يستاهلوووووووون الفوز

[ عدد التعليقات: 33549 ] نشر منذ 47 دقيقة

مبروك ياسمو الأمير ,, وإلى الأمام حفظكم الله ,,

[ عدد التعليقات: 54 ] نشر منذ 42 دقيقة

الف مبروووووك
يالاخضر

[ عدد التعليقات: 682 ] نشر منذ 36 دقيقة

والله إنك وجة السعد يابو سلمان
الف مبروك ربي لك الحمد والشكر
تم التأهل وفرحتو الشعب والقيادة
والجمتم المتربصين

[ عدد التعليقات: 5071 ] نشر منذ 15 دقيقة

كفوا الامير محمد بن سلمان ورجاله انتصارات وبطولات في جميع الميادين الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد

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