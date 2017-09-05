بالفيديو والصور.. فرحة ولي العهد بتأهل المنتخب لكأس العالم - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو والصور.. فرحة ولي العهد بتأهل المنتخب لكأس العالم
تواجد ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، اليوم، في ملعب الجوهرة، لحضور مباراة المنتخب واليابان، والتي انتهت بفوز الأخضر بهدف مقابل لا شيء.
وأظهرت الصور، تفاعل الأمير محمد بن سلمان، مع اللقاء، مشيرا بإصبعيه بعلامة النصر.
وكان لتواجد الأمير محمد بن سلمان، محل تقدير، من مختلف السعوديين كافة بأن يكون سموه في مقدمة الداعمين للأخضر.
وتمكن المنتخب الوطني من التأهل رسمياً إلى مونديال روسيا 2018، بعد تغلبه على نظيره وضيفه الياباني بهدف دون رد، في ملعب ” الجوهرة المشعة ” بمدينة جدة.
وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وجه اليوم السبت، بشراء تذاكر المباراة ، لإتاحتها بالمجان للجماهير التي زحفت نحو ملعب الجوهرة بأعداد غفيرة.
بالصور.. بحضور وجه السعد.. الأخضر في مونديال روسيا
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بالفيديو .. الاخضر يتأهل إلى كأس العالم في روسيا
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 2291 ] نشر منذ 1 ساعة
عشت يالامير
مبرووك يالصقور مبروووك
💚💚💚💚💚💚💚
💚💚💚💚💚💚💚
شيخين[ عدد التعليقات: 91 ] نشر منذ 1 ساعة
يستاهلوووووووون الفوز
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33549 ] نشر منذ 47 دقيقة
مبروك ياسمو الأمير ,, وإلى الأمام حفظكم الله ,,
زعيم اااسيا[ عدد التعليقات: 54 ] نشر منذ 42 دقيقة
الف مبروووووك
يالاخضر
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 682 ] نشر منذ 36 دقيقة
والله إنك وجة السعد يابو سلمان
الف مبروك ربي لك الحمد والشكر
تم التأهل وفرحتو الشعب والقيادة
والجمتم المتربصين
الواقع[ عدد التعليقات: 5071 ] نشر منذ 15 دقيقة
كفوا الامير محمد بن سلمان ورجاله انتصارات وبطولات في جميع الميادين الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد