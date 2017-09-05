الاتحاد السعودي ينفي شائعة منع مراسل قنوات bein - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

نفى الاتحاد السعودي لكرة القدم استبعاد أي إعلامي من تغطية مباراة المنتخبين السعودي والياباني، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية بمحافظة جدة.

وأوضح الاتحاد السعودي في بيان، أن ما نشر من مزاعم مغلوطة حول منع مراسل قنوات bein لا أساس لها من الصحة، إذ إن المراسل تعمد أكثر من مرة الوجود في أماكن غير مسموح له بها، رغم التنبيه عليه، بل إنه تعمد استفزاز المنظمين وعدم احترامهم مع الإصرار على تكرار مخالفاته.

وأكد بيان الاتحاد السعودي التزامه بالأنظمة واللوائح ومن بينها ما يتعلق بالتنظيم الإعلامي والتعاون مع وسائل الإعلام ومنسوبيها، بما يخدم الأهداف المرجوة، كما أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال ما بدر من مراسل القناة من تصرفات غير مسؤولة.