بالصور.. عودة دنيا وإيمى سمير غانم وزوجيهما بعد أداء مناسك الحج - صحيفة صدى الالكترونية

عبده أبوالفضل(صدى):

عادت إلى القاهرة مساء اليوم الثلاثاء، الفنانة ” دنيا سمير غانم ” وزوجها الإعلامى ” رامى رضوان ” و ” إيمى سمير غانم ” وزوجها الفنان ” حسن الرداد ” قادمين من المدينة المنورة بعد أدائهم مناسك الحج .

وأنهى الأربعة إجراءات سفرهم على رحلة الخطوط السعودية رقم 317 والقادمة من المدينة المنورة وإنتظروا بصالة الخدمة المميزة ــ كبار الزوار بمقابل رسوم مالية ــ لحين حصولهم على حقائبهم، ولفت الأربعة أنظار الركاب والعاملين.

وكانت دنيا وإيمى ترتديان الحجاب والعباءة بينما إرتدى ” الرداد ” و ” رضوان ” الجلابية البيضاء، وحرص عدد من الركاب والعاملين على مصافحتهم وتهنئتهم بسلامة العودة.