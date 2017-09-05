⁠⁠⁠⁠⁠ألمانيا تحذر مواطنيها من السفر إلى تركيا - صحيفة صدى الالكترونية

برلين(صدى):

حذرت ألمانيا مواطنيها من السفر إلى تركيا، مؤكدة أنهم يجازفون بالتعرض للاعتقال التعسفي حتى في المناطق السياحية وذلك بعد سلسلة اعتقالات لعدد من المواطنين الألمان في أنقرة.

ويمثل التحذير من السفر الصادر يوم الثلاثاء، هبوطا جديدا في مستوى العلاقات بين الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي كما يسدد ضربة لقطاع السياحة الذي تضرر بالفعل بسب هجمات المتشددين وتداعيات محاولة الانقلاب في تركيا العام الماضي.

وجاء التحذير بسبب اعتقال مواطنين ألمان اثنين في مطار أنطاليا الأسبوع الماضي وجرى لاحقا الإفراج عن أحدهما، وتعتقد برلين أنهما ألقي القبض عليهما على غرار 11 آخرين لأسباب سياسية.