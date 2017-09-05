⁠⁠⁠⁠⁠بالفيديو.. سوريا تتأهل إلى الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2018 - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

تأهل منتخب سوريا إلى الملحق المؤهل لنهائيات كأس العالم، بعد تعادله مع إيران بهدفين لكل منهم، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

افتتح السوريين التسجيل عبر تامر حاج محمد في الدقيقة الثالثة عشر، وعادل سردار أزمون النتيجة لصالح إيران في الدقيقة 45 من الشوط الأول.

وسجل سردار ازمون الهدف الثاني لإيران في الدقيقة 64 من تسديدة قوية سكنت الشباك السورية.

وستقام مواجهة الذهاب في الملحق يوم الخميس 5 أكتوبر المقبل، وستكون مواجهة العودة يوم الثلاثاء 10 أكتوبر.

وصعدت إيران عن المجموعة الأولى في المركز الأول برصيد 22 نقطة، ورافقتها إلى مونديال 2018 كوريا الجنوبية صاحبة المركز الثانية برصيد 15 نقطة، وجاءت سوريا في المركز الثالث برصيد 13 نقطة متفوقة على أوزباكستان بفارق الأهداف.