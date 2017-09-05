بالصور.. مركز التأهيل الشامل للإناث ينظم رحلة ترفيهية - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. مركز التأهيل الشامل للإناث ينظم رحلة ترفيهية
يعد الترفيه جزءاً هاما في حياة الشخص و وسيلة للمرح والمتعة والتسلية لذا نظم مركز التأهيل الشامل للإناث بالطائف لأبنائنا وبناتنا من ذوي الإعاقة رحلة ترفيهية إلى مقهى قصر الغروب ” توج لاونج ” اليوم الثلاثاء الموافق ١٤ / ١٢ / ١٤٣٨.
واستقبل ابنائنا وبناتنا والتفاعل معهم بتجهيز المكان لهم كذلك قام المقهى بتقديم الطلبات للجميع مجانا .
درة البسامي[ عدد التعليقات: 608 ] نشر منذ 2 ساعتين
“مركز التأهيل الشامل للإناث ينظم رحلة ترفيهية”
شكراً لكم …ولمضيّفكم مقهى قصر الغروب…
فئة غالية …تستحق الإهتمام….
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17724 ] نشر منذ 2 ساعتين
ربي يسعدهم. ويلبسهم. ثوب الصحه والسلامه. والله انهم غالين كل الاهتمام