بالصور.. مركز التأهيل الشامل للإناث ينظم رحلة ترفيهية - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

يعد الترفيه جزءاً هاما في حياة الشخص و وسيلة للمرح والمتعة والتسلية لذا نظم مركز التأهيل الشامل للإناث بالطائف لأبنائنا وبناتنا من ذوي الإعاقة رحلة ترفيهية إلى مقهى قصر الغروب ” توج لاونج ” اليوم الثلاثاء الموافق ١٤ / ١٢ / ١٤٣٨.

واستقبل ابنائنا وبناتنا والتفاعل معهم بتجهيز المكان لهم كذلك قام المقهى بتقديم الطلبات للجميع مجانا .