ترامب يلغي برنامج أوباما لحماية المهاجرين الصغار - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أعلن وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الأمريكية قررت أن تلغى برنامجًا يسمح للمهاجرين الصغار الذين دخلوا البلاد أطفالا بشكل غير قانوني بالبقاء في الولايات المتحدة.

وقال وزير العدل جيف سيشنز، ” إنه لن يتم النظر في أي طلبات جديدة اعتبارا من اليوم. ولن يتأثر مصير الذين استفادوا من هذا الوضع حتى 5 مارس 2018، أي فترة ستة أشهر تمنحها الإدارة للكونجرس ليقرر التشريع في هذه المسألة. إلا ان التوصل إلى تسوية في الكونجرس بشأن موضوع تنقسم حوله واشنطن منذ سنوات لن يكون أمرا سهلا ” .