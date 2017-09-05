خادم الحرمين يوجه بتوزيع الهدايا على الحجاج القطريين قبل مغادرة المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله-، بتوزيع هدايا على الحجاج القطريين أثناء مغادرتهم عبر منفذ السلوى.

وأوضح رئيس مركز السلوى، فهد العتيبي، أن جميع الإدارات الخدمية والأمنية قدّمت للحجاج القطريين التسهيلات والخدمات أثناء مغادرتهم المملكة.

يشار إلى أنه كان قد وصل للحج هذا العام 1564 قطريا، بزيادة 354 عمن أدوا الحج العام الماضي.