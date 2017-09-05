خادم الحرمين يوجه بتوزيع الهدايا على الحجاج القطريين قبل مغادرة المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

خادم الحرمين يوجه بتوزيع الهدايا على الحجاج القطريين قبل مغادرة المملكة
أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله-، بتوزيع هدايا على الحجاج القطريين أثناء مغادرتهم عبر منفذ السلوى.
وأوضح رئيس مركز السلوى، فهد العتيبي، أن جميع الإدارات الخدمية والأمنية قدّمت للحجاج القطريين التسهيلات والخدمات أثناء مغادرتهم المملكة.
يشار إلى أنه كان قد وصل للحج هذا العام 1564 قطريا، بزيادة 354 عمن أدوا الحج العام الماضي.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33536 ] نشر منذ 2 ساعتين
بارك الله فيك ياخادم البيتين الشريفين ,, عاداتك الطيب وبذل المعروف ، واخوانا القطريين يستاهلون ,,
,, بس راح يسلبهم إياها يتيم المجد ويوزعها على القرضاوي وقومه ,,
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18686 ] نشر منذ 1 ساعة
يستاهلون أهل قطر
الله يخلصهم من حمد وموزه.
د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 8114 ] نشر منذ 32 دقيقة
فدييييييتگك😘