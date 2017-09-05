استمرار التسجيل في الدبلوم المسائي التطبيقي بتقنية نجران - صحيفة صدى الالكترونية

راشد آل شريه(صدى):

تستمر الكلية التقنية بنجران في استقبال طلبات التسجيل ببرنامج التدريب التطبيقي المسائي “برنامج الدبلوم” من خلال مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام بالكلية علي بن عبدالله آل عتيق، إن التسجيل سيستمر حتى الـ 26 من شهر ذو الحجة، وأن برامج التدريب المسائي بالكلية التقنية بنجران لبرنامج الدبلوم ستكون في تخصصات الدعم الفني والبرمجيات، والقوى الكهربائية، والإدارة المكتبية، والمحاسبة، والتسويق، والإنتاج وميكانيكا السيارات .

وبيّن آل عتيق أن شروط القبول والتسجيل في البرنامج بنفس شروط القبول في الفترة الصباحية مع مراعاة تمكين قبول المتدربين للتفرغ الجزئي أو الكلي، وذلك وفق رسوم معينة ومحددة والإعفاء من شرط العمر وعدد سنوات التخرج.