 اعتقال تلميذ أطلق النار على معلمته في إحدى مدارس ضواحي موسكو - صحيفة صدى الالكترونية

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اعتقال تلميذ أطلق النار على معلمته في إحدى مدارس ضواحي موسكو

اعتقال تلميذ أطلق النار على معلمته في إحدى مدارس ضواحي موسكو
موسكو(صدى):

أعلنت الإدارة الرئيسية التابعة للجنة التحقيقات الروسية في ضواحي موسكو، اعتقال تلميذ أطلق النار في إحدى مدارس ضواحي موسكو، مشيرة إلى أن المحققين بدأوا العمل معه لمعرفة سبب تصرفاته.

وذكرت الإدارة – في بيان اليوم الثلاثاء – ” أنه تم القبض على هذا التلميذ القاصر من قبل عناصر الشرطة، وبدأ المحققون العمل معه لمعرفة الدوافع وراء تصرفاته ” ، مضيفة ” أن ثلاثة تلاميذ أصيبوا برضوض بعدما قفزوا من الشباك، بينما ُأصيبت معلمة في رأسها، مشيرة إلى أن حالة المصابين غير خطرة ” .


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 33536 ] نشر منذ 2 ساعتين

مجرمون صغارهم وكبارهم ,,

[ عدد التعليقات: 2282 ] نشر منذ 2 ساعتين

الروس عندهم كل شئ مباح
ما عدا بوتين😬
شعب اغلبه مجرم من عصابات المافيا

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