رئيس الوزراء اليمني يستقبل قادة التحالف العربي - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

استقبل رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن قادة قوات التحالف العربي وعددًا من الضباط المشاركين في عاصفة الحزم وإعادة الأمل لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب .

وأشاد رئيس الوزراء اليمني خلال اللقاء، بقادة وضباط قوات التحالف العربي وبتضحياتهم الكبيرة .

وأشار ابن دغر، علي الدعم الذي قدمته المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – ، ودولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ونائبه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة محمد بن زايد آل نهيان ودولة الكويت على الدعم الذي قدموه للشعب اليمني عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والهلال الأحمر الإماراتي واللجنة الكويتية للإغاثة وكل من أسهم وساعد اليمن في ظل هذه الظروف الصعبة .

وتطرق اللقاء، إلى عدد من الموضوعات المهمة على مختلف الجوانب العسكرية والاقتصادية والعمل المشترك برؤية واحدة في مواجهة الانقلاب والتنظيمات الإرهابية وترسيخ الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة .