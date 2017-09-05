حاج سوداني يهدي خادم الحرمين صورة للملك فيصل في الخرطوم منذ 51 عاما - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

تسلم الأمين العام لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة عبدالله بن مدلج المدلج، صورة نادرة من حاج سوداني، تعود للملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله-، تجاوز عمرها 51 عاماً التقطت في أثناء زيارته للسودان عام 1966م.

الصورة أحضرها الحاج السوداني ” أحمد بن محمد أبو سن ” ناظر عموم ” الشكرية ” في ولايتي الكسلا والقضارف، تمهيداً لتسليمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، بناء على طلب الحاج.

وقال ” أبو سن ” التقطت تلك الصوره عام 1966م قبل 52 عاماً، حينما كان الملك فيصل -رحمه الله- في زيارة رسمية للسودان، وخصّ ” نظارة الشكرية ” بالمنطقة الشرقية من السودان وناظره والدي محمد أبو سن -رحمه الله- بزيارة، حيث اصطحب جلالة الملك فيصل أعضاء الحكومة السودانية، وأعضاء مجلس السيادة في ذلك الوقت معه في زيارة والدي.

وتابع: ” أقام والدي حفلا كبيراً يليق بالملك فيصل في منطقة ” خشم القربة ” ، بعد ذلك تحركوا إلى منطقة ” البطانة ” ، وأهلها عرب رحّل عاح 66م، ثم أتوا أبناء ” الحلفاء ” في منطقة المشروع خشم القربة الزراعي، وأقاموا هناك، وهي داخل رقعة ناظرة الشكرية ” .

وأوضح أن الملك فيصل وصل منطقة ” الحلفاء ” الذين كانوا في مرحلة استقرار، ولم يكن هناك مسجد، ووضع، رحمه الله، حجر الأساس للمسجد العتيق الذي لايزال موجوداً إلى الوقت الحالي، وفي ذلك الوقت التقطت الصورة.