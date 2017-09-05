حاج سوداني يهدي خادم الحرمين صورة للملك فيصل في الخرطوم منذ 51 عاما - صحيفة صدى الالكترونية

حاج سوداني يهدي خادم الحرمين صورة للملك فيصل في الخرطوم منذ 51 عاما
تسلم الأمين العام لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة عبدالله بن مدلج المدلج، صورة نادرة من حاج سوداني، تعود للملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله-، تجاوز عمرها 51 عاماً التقطت في أثناء زيارته للسودان عام 1966م.
الصورة أحضرها الحاج السوداني ” أحمد بن محمد أبو سن ” ناظر عموم ” الشكرية ” في ولايتي الكسلا والقضارف، تمهيداً لتسليمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، بناء على طلب الحاج.
وقال ” أبو سن ” التقطت تلك الصوره عام 1966م قبل 52 عاماً، حينما كان الملك فيصل -رحمه الله- في زيارة رسمية للسودان، وخصّ ” نظارة الشكرية ” بالمنطقة الشرقية من السودان وناظره والدي محمد أبو سن -رحمه الله- بزيارة، حيث اصطحب جلالة الملك فيصل أعضاء الحكومة السودانية، وأعضاء مجلس السيادة في ذلك الوقت معه في زيارة والدي.
وتابع: ” أقام والدي حفلا كبيراً يليق بالملك فيصل في منطقة ” خشم القربة ” ، بعد ذلك تحركوا إلى منطقة ” البطانة ” ، وأهلها عرب رحّل عاح 66م، ثم أتوا أبناء ” الحلفاء ” في منطقة المشروع خشم القربة الزراعي، وأقاموا هناك، وهي داخل رقعة ناظرة الشكرية ” .
وأوضح أن الملك فيصل وصل منطقة ” الحلفاء ” الذين كانوا في مرحلة استقرار، ولم يكن هناك مسجد، ووضع، رحمه الله، حجر الأساس للمسجد العتيق الذي لايزال موجوداً إلى الوقت الحالي، وفي ذلك الوقت التقطت الصورة.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33536 ] نشر منذ 2 ساعتين
مشكور يازول بارك الله فيك ,,