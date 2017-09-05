تعرف على تشكيلة المنتخب في مواجهة اليابان - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

أعلن فان مارفيك المدير الفني للمنتخب، عن التشكيل الذى يخوض به الأخضر مباراته الحاسمة أمام اليابان في الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال.

وجاء تشكيل الأخضر كالآتي:

عبد الله المعيوف – ياسر الشهرانى – أسامة هوساوى – عمر هوساوى – منصور الحربى – عبد الله عطيف – سلمان الفرج – يحيى الشهرى – نواف العابد – تيسير الجاسم – محمد السهلاوى.

وكان منتخب أستراليا فاز على تايلاند 2 / 1 ورفع رصيده لـ 19 نقطة في المركز الثانى، فيما حسم المنتخب اليابانى تأهله من الجولة الماضية، بعدما رفع رصيده لـ 20 نقطة، من الفوز على أستراليا 2 / 0.

ويحتاج الأخضر للفوز على اليابان بأى نتيجة ليرفع رصيده لـ 19 نقطة في المركز الثانى بالمجموعة، ليحسم تأهله مباشرة بفارق الأهداف عن أستراليا.