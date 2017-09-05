دراسة: نقص ساعات النوم تزيد فرص اضطراب نقص الانتباه - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

حذرت دراسة طبية حديثة من أن عدم الحصول على قسط واف من النوم يعد السبب الرئيس وراء زيادة مخاطر الإصابة باضطراب نقص الإنتباه وفرط النشاط بين الأطفال والبالغين بنسبة 75%.

وقالت ساندرا كويج من المركز الطبي لجامعة فو في نيويورك ” إن هناك أبحاث واسعة تبين أن الأشخاص المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه يميلون أيضا إلى عرض مشاكل في النوم، وما نقوم به هنا هو أخذ هذه الرابطة إلى الخطوة المنطقية التالية ” .