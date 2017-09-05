دراسة: نقص ساعات النوم تزيد فرص اضطراب نقص الانتباه - صحيفة صدى الالكترونية

دراسة: نقص ساعات النوم تزيد فرص اضطراب نقص الانتباه
حذرت دراسة طبية حديثة من أن عدم الحصول على قسط واف من النوم يعد السبب الرئيس وراء زيادة مخاطر الإصابة باضطراب نقص الإنتباه وفرط النشاط بين الأطفال والبالغين بنسبة 75%.
وقالت ساندرا كويج من المركز الطبي لجامعة فو في نيويورك ” إن هناك أبحاث واسعة تبين أن الأشخاص المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه يميلون أيضا إلى عرض مشاكل في النوم، وما نقوم به هنا هو أخذ هذه الرابطة إلى الخطوة المنطقية التالية ” .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33523 ] نشر منذ 18 دقيقة
هذي صح ,,
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10869 ] نشر منذ 16 دقيقة
كان المفروض يكون المقال اكثر توسعا وشموليه
مو هيك 🙄يادوب كلمتين
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 2276 ] نشر منذ 16 دقيقة
نص نايم ونص صاحي
😂😂😂بإختصار
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9349 ] نشر منذ 11 دقيقة
😴😴😴😴😴