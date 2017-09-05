⁠⁠⁠⁠⁠برنامج كومبيوتر يحدد مستويات ألم المريض من خلال تحليل تعبير الوجه - صحيفة صدى الالكترونية

برنامج كومبيوتر يحدد مستويات ألم المريض من خلال تحليل تعبير الوجه
تمكن علماء أمريكيون من تطوير برنامج كومبيوتر يمكنه تحديد مستويات الألم التي يعانيها المريض عن طريق الكشف عن تغييرات صغيرة في تعبيرات الوجه، حيث يساعد هذا البرنامج الأطباء على كيفية علاج المرضى.
وقال الدكتور جيفرى كوهن من جامعة بيتسبرج ” إن هذه المقاييس قد تكون مفيدة في تحديد الألم الحقيقي من الألم المزيف.. وتختلف تجربة الألم بين شخص إلى آخر ” .
ويأمل الباحثون في أن يصبح هذا البرنامج متاحا يوما من خلال تطبيق على الهاتف الذكي للطبيب المعالج.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33523 ] نشر منذ 13 دقيقة
طيب ..
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 2276 ] نشر منذ 12 دقيقة
اذا لوحة (موناليزا) عجزو يعرفون
تعبير وجهها هو مبستم ولا زعلان
😂😂اقول صب قهوه وخل عنك😂