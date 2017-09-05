بعد توقف 8 سنوات.. مناورات عسكرية مشتركة بين مصر وأمريكا - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

أعلنت مصر اليوم، أنها ستستضيف تدريبا عسكريا مشتركا مع الولايات المتحدة وذلك بدءا من العاشر من سبتمبر الجاري ولمدة عشرة أيام بعد توقف مناورات النجم الساطع بين البلدين قبل ثماني سنوات.

وقال المتحدث العسكري باسم الجيش المصري، العقيد تامر الرفاعي في صفحته على فيسبوك إن التدريب يحمل اسم (النجم الساطع 2017) ووصفه بأنه ” من أهم التدريبات المشتركة للقوات المسلحة المصرية والأمريكية ” .

وأضاف أن التدريب يؤكد ” عمق العلاقات ومستوى التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكل من البلدين، كما يأتي استمرارا لسلسلة من التدريبات المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة ” .

وقال المتحدث العسكري إن التدريب يشمل ” التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب والتطرف، والتدريب على كافة سيناريوهات التهديدات المختلفة في القرن الحادي والعشرين في ظل الحرب التقليدية و(الحرب) غير النظامية ” .