بث مباشر.. المنتخب السعودي vs المنتخب الياباني - صحيفة صدى الالكترونية

نشر : منذ 2 ساعتين 3٬048 3 اخبار رياضية بث مباشر.. المنتخب السعودي vs المنتخب الياباني ماجد الأشرم(صدى): كما عودتكم صحيفة ” صدى ” الإلكترونية في مواكبة الأحداث المباشرة نقدم لكم بث مباشر لمواجهة الأخضر السعودي مع ضيفه المنتخب الياباني ضمن مباريات تصفيات كأس العالم 2018م.
زائر[ عدد التعليقات: 722 ] نشر منذ 1 ساعة
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عبدالله[ عدد التعليقات: 413 ] نشر منذ 22 دقيقة
والله انا معتزل متابعة المنتخب من زمان ومريح راسي…هذا اكتب تعليقي قبل المباراه وطالع السوق اقضي اشغالي..ابرك
shared[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 13 دقيقة
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