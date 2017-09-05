بث مباشر.. المنتخب السعودي vs المنتخب الياباني - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد الأشرم(صدى):

كما عودتكم صحيفة ” صدى ” الإلكترونية في مواكبة الأحداث المباشرة نقدم لكم بث مباشر لمواجهة الأخضر السعودي مع ضيفه المنتخب الياباني ضمن مباريات تصفيات كأس العالم 2018م.