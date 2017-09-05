 بث مباشر.. المنتخب السعودي vs المنتخب الياباني - صحيفة صدى الالكترونية

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    سبتمبر

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بث مباشر.. المنتخب السعودي vs المنتخب الياباني

بث مباشر.. المنتخب السعودي vs المنتخب الياباني
ماجد الأشرم(صدى):

كما عودتكم صحيفة ” صدى ” الإلكترونية في مواكبة الأحداث المباشرة نقدم لكم بث مباشر لمواجهة الأخضر السعودي مع ضيفه المنتخب الياباني ضمن مباريات تصفيات كأس العالم 2018م.




3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 722 ] نشر منذ 1 ساعة

ﻻ يوجد

[ عدد التعليقات: 413 ] نشر منذ 22 دقيقة

والله انا معتزل متابعة المنتخب من زمان ومريح راسي…هذا اكتب تعليقي قبل المباراه وطالع السوق اقضي اشغالي..ابرك

[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 13 دقيقة

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