ضبط ثلاثة مصانع خمور في حائل - صحيفة صدى الالكترونية

على العنزي(صدى):

نجحت شرطة الحليفة بالتعاون مع شرطة الحايط وشرطة انبوان، تنسيقا مع مركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحائل، في ضبط ثلاثة مصانع للخمر تديرها مجموعة من العمالة الوافدة وتقوم بترويجها.

كما ضُبط في الموقع كميات كبيرة جاهزة للترويج تم إتلافها ومبالغ مالية تم تسليمها لجهة الاختصاص.