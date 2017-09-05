ضبط ثلاثة مصانع خمور في حائل - صحيفة صدى الالكترونية

ضبط ثلاثة مصانع خمور في حائل
نجحت شرطة الحليفة بالتعاون مع شرطة الحايط وشرطة انبوان، تنسيقا مع مركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحائل، في ضبط ثلاثة مصانع للخمر تديرها مجموعة من العمالة الوافدة وتقوم بترويجها.
كما ضُبط في الموقع كميات كبيرة جاهزة للترويج تم إتلافها ومبالغ مالية تم تسليمها لجهة الاختصاص.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33523 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذي من بركات الوافدين ,,
,, ثلاثة مصانع خمر في قريه صغيره ,,
,, وين المدافعين عن الوافدين المتسللين ؟؟
,, اجل جايين يترزقون الله في بلد الخير والأمان ، هاااهـ ,,
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17709 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله ياخذهم كل يوم والثاني يداهمون مجموعه قي مكان
الله يعين الشرطه تطرد ما تلحق كل مكان فيه مصيبه شكل