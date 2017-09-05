 ضبط ثلاثة مصانع خمور في حائل - صحيفة صدى الالكترونية

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    سبتمبر

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ضبط ثلاثة مصانع خمور في حائل

ضبط ثلاثة مصانع خمور في حائل
على العنزي(صدى):

نجحت شرطة الحليفة بالتعاون مع شرطة الحايط وشرطة انبوان، تنسيقا مع مركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحائل، في ضبط ثلاثة مصانع للخمر تديرها مجموعة من العمالة الوافدة وتقوم بترويجها.

كما ضُبط في الموقع كميات كبيرة جاهزة للترويج تم إتلافها ومبالغ مالية تم تسليمها لجهة الاختصاص.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 33523 ] نشر منذ 2 ساعتين

هذي من بركات الوافدين ,,

,, ثلاثة مصانع خمر في قريه صغيره ,,

,, وين المدافعين عن الوافدين المتسللين ؟؟

,, اجل جايين يترزقون الله في بلد الخير والأمان ، هاااهـ ,,

[ عدد التعليقات: 17709 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله ياخذهم كل يوم والثاني يداهمون مجموعه قي مكان
الله يعين الشرطه تطرد ما تلحق كل مكان فيه مصيبه شكل

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