المرور يطيح بمفحط بعد تصويره بعدسات المتجمهرين - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

أطاحت الفرق المرورية، اليوم، بأحد المفحطين، بعد أن لاحقته عدسات المتجمهرين الذين حاول لفت أنظارهم، ما جعلهم يتجمععون حول مركبته وهي أعلى السطحة.

وبحسب شهود عيان، فإن قائد المركبة كان يحاول لفت نظر الشباب بالتفحيط وسط الدوار الرئيس المؤدي إلى صامطة، وفي عدد من الشوارع الرئيسة.

وأضافوا: الفرق المرورية باشرت الموقع فوراً وأطاحت به وسط الجمهور وتقرر إيداعه الحجز، وإحالة أوراقه للجهات المختصة.