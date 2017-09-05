⁠⁠العثور على جثة الشاب المفقود بالثمامة - صحيفة صدى الالكترونية

العثور على جثة الشاب المفقود بالثمامة
عثر الأهالي، اليوم الثلاثاء، على جثة شاب ثلاثيني فُقد بالثمامة أمس.
وكان الدفاع المدني قد تلقى بلاغاً عن فقدان الشاب بالقرب من البويبيات بالثمامة، حيث شرع في عمليات البحث عن الشاب في منطقة واسعة.
ومع استمرار عمليات البحث، عثر متطوعون اليوم على جثته بالقرب من سيارته في منطقة ” العرمة ” الوعرة.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33523 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمه ويحسن عزاء اهله وذويه ,, آمين ,,
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17709 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته
الريان[ عدد التعليقات: 1249 ] نشر منذ 45 دقيقة
الله يرحمه