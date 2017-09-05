 ⁠⁠العثور على جثة الشاب المفقود بالثمامة - صحيفة صدى الالكترونية

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  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

⁠⁠العثور على جثة الشاب المفقود بالثمامة

⁠⁠العثور على جثة الشاب المفقود بالثمامة
حمود العنزي(صدى):

عثر الأهالي، اليوم الثلاثاء، على جثة شاب ثلاثيني فُقد بالثمامة أمس.

وكان الدفاع المدني قد تلقى بلاغاً عن فقدان الشاب بالقرب من البويبيات بالثمامة، حيث شرع في عمليات البحث عن الشاب في منطقة واسعة.

ومع استمرار عمليات البحث، عثر متطوعون اليوم على جثته بالقرب من سيارته في منطقة ” العرمة ” الوعرة.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 33523 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يرحمه ويحسن عزاء اهله وذويه ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 1249 ] نشر منذ 45 دقيقة

الله يرحمه

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