⁠⁠العثور على جثة الشاب المفقود بالثمامة - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

عثر الأهالي، اليوم الثلاثاء، على جثة شاب ثلاثيني فُقد بالثمامة أمس.

وكان الدفاع المدني قد تلقى بلاغاً عن فقدان الشاب بالقرب من البويبيات بالثمامة، حيث شرع في عمليات البحث عن الشاب في منطقة واسعة.

ومع استمرار عمليات البحث، عثر متطوعون اليوم على جثته بالقرب من سيارته في منطقة ” العرمة ” الوعرة.