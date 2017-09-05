المملكة تتبرع للروهينجا بـ " 50 " مليون دولار - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

ذكرت وزارة الخارجية أن المملكة ساندت قضية شعب الروهينجا في المحافل الدولية، وبالتحديد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مؤكدة أنه استجابة لدعوتها واتصالاتها أدانت الأمم المتحدة الانتهاكات المستمرة ضد الروهينجا.

وكشفت الوزارة عن جهود حكومة المملكة طوال تاريخها ودعم ملوكها المستمر لشعب الروهينجا على امتداد 70 عاما من المعاناة.

وأشارت الخارجية إلى أن المملكة قدمت تبرعا بقيمة 50 مليون دولار للروهينجا عبر برامج التأهيل الصحية والتعليمية، كما استضافت شعب الروهينجا منذ عام 1948م، وبلغ عددهم الآن ما يقارب 300 ألف على أراضيها.

ويذكر أن حكومة ميانمار تشن حربا ضد الأقلية المسلمة لشعب الروهينجا في أشد موجة عنف شهدها العالم منذ عقود، ما أدى مؤخرا إلى نزوح نحو 58600 من الأقلية المسلمة فروا إلى بنجلاديش مؤخرا.