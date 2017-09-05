توافد الجماهير لمؤازرة الأخضر والأطفال يلتقطون الصور مع التذاكر المجانية - صحيفة صدى الالكترونية

سليمان الفيفي(صدى):

توافدت الجماهير، اليوم الثلاثاء، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، لمؤازرة المنتخب في مواجهته مع اليابان ضمن الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2018 في روسيا.

وحرص المواطنون على توثيق حضورهم، والتقطوا صورا لأطفالهم مع التذاكر المجانية، بعد توجيه الأميرمحمد بن سلمان، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، بشراء تذاكر المباراة، ليتمكن الجماهير من الدخول مجانا.

ويأتي اهتمام ولي العهد، تجسيدًا حقيقيًا للرعاية المتواصلة والحرص الدائم تجاه الرياضة والرياضيين وتحفيزًا لهم لبلوغ أفضل النتائج في المحافل الدولية كافة وتمثيل الوطن خير تمثيل.

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