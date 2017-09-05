39% من الأمهات بالهند يبدأن الرضاعة الطبيعية في الساعة الأولى بعد الولادة - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

كشفت دراسة استقصائية، أجراها باحثون في الهند، أن 39% فقط من الأمهات في الهند بدأن الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى بعد الولادة.

وأظهرت الدراسة أيضا أن أكثر من 30% من الأمهات يرضعن أطفالهن من لبن الثدي مباشرة بعد الولادة، مما يسلط الضوء على حقيقة أن الغالبية العظمى من الأمهات الهنديات يمارسن الرضاعة الطبيعية لتوفير التغذية الأولى والأفضل لأطفالهن.

وقالت العضو المنتدب في مؤسسة ميديلا البحثية في الهند إميلي مولارد ” إن الفوائد الصحية لحليب الأم تكثر وتترك بصمة على الطفل ” .