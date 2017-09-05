39% من الأمهات بالهند يبدأن الرضاعة الطبيعية في الساعة الأولى بعد الولادة - صحيفة صدى الالكترونية

39% من الأمهات بالهند يبدأن الرضاعة الطبيعية في الساعة الأولى بعد الولادة
كشفت دراسة استقصائية، أجراها باحثون في الهند، أن 39% فقط من الأمهات في الهند بدأن الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى بعد الولادة.
وأظهرت الدراسة أيضا أن أكثر من 30% من الأمهات يرضعن أطفالهن من لبن الثدي مباشرة بعد الولادة، مما يسلط الضوء على حقيقة أن الغالبية العظمى من الأمهات الهنديات يمارسن الرضاعة الطبيعية لتوفير التغذية الأولى والأفضل لأطفالهن.
وقالت العضو المنتدب في مؤسسة ميديلا البحثية في الهند إميلي مولارد ” إن الفوائد الصحية لحليب الأم تكثر وتترك بصمة على الطفل ” .
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10909 ] نشر منذ يوم واحد
رضعن اول ثلاث ايام 👈هي المهمه
بعدها 👈صناعي وانتهينا 😊
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.وشوفي حالك واهتمي بنفسك وصلحي الاضرار التي لحقت بك لاتقعدين تتبطحين ع السرير ٤٠ يوم كانك مجلوطه 😤😤.وريحتك اعشاب تقرف😷😷 ..انفضي عنك خزعبلات الاجداد ومعتقداتهم …روحي وسجلي بأقرب نادي وارقصي 👈زومبا😁😁
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.حتى ماتخلص ٤٠ الا وانتي مصلحه ع الاقل ٦٠ بالميه من البلاوي المتلتله واستمري بعدها
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.اما البيبي 👈لاتعملين فيها الام الحنونه 👈ارميه عند امك فترة النادي
اعذار البليده مرفوضه ✋😤
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17774 ] نشر منذ يوم واحد
طيب
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33623 ] نشر منذ يوم واحد
طيب ..
برق[ عدد التعليقات: 10791 ] نشر منذ يوم واحد
امل
😂😂😂😂😂
عندنا من يوم تولد مغار تخمخمه تحسب الناس بياكلونه او يخطفونه
وطول ال ٤٠ يوم وهي طايحه ولاعاد تعرفين ريحة صنانها من ريحة عفن
جسمها من ريحة الحوايج اللي تأكلها ، ولا تتروش بالأسبوع الا مره وحده
😷😷😷😷😷😷😷😖😷
شي مقرف ومقزز
أصلا انا اذا شفت الحرمه بالاربعين مستحيل اجيها او اجلس بجانبها
ومستحيل اسلم على الورع
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 9093 ] نشر منذ يوم واحد
الإبتلاء في الحياة ليس اختبار لقوتك الشخصية بل إختبار لقوة إستعانتك بالله وثقتك به
إقترب من ربك وتوكل عليه يقترب منك كُل شيء جميل
حدد هدفك واستعن بربك واستمتع بحياتك فلولا القمة ما صعدنا الجبل ولولا الجنة لتركنا العمل ولولا رحمة الله لفقدنا الامل
❤
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10909 ] نشر منذ يوم واحد
مدري!!!
لكن الوضع والجيل اختلف
سابقا هذه معتقدات الاجداد لانهم جاهلين
ووضعهم وزمنهم غير عننا ولهم العذر في ذلك
هم كانوا يلجأون للاعشاب وخلافه لانها بمثابة الدواء لهم فلابد منها
اما الان فالوضع اختلف بيوت مرفهه بشتى وسائل الرفاهيه ومستشفيات وادويه متوفره ع مدار الساعه
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.شتى وسائل التثقيف متوفره لك 👈تقرأين وتميزين الصح من الخطأ والنافع والضار
عندك الجوال بشتى وسائل التواصل تشاهدين نصائح وتجارب الاخرين وتنتقين ماترينه صائب لصالحك وترين فيه فائده تعود عليك ولك بالممثلات هاللي تتابعنها ليل نهار خير عبره الوحده تولد مايطلع لها ريحة البطن من نادي لنادي ومن نظام غذائي لاخر تقعد سنه وهي تصلح في نفسها اضرار حمل واحد فقط سواء ع صعيد الجسم او البشره او خطوط البطن وخلاف ذلك ؟؟!!!
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.ولا بس تتابعن التفاهات واللباس والمكياج والاشياء السخيفه الوحده تفقر رجالها بالمصاريف ع اشياء تافهه لاقيمة لها 🤔🤔
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.الجيل هذا كله خريحات وحملة شهادات لكنه يفتقر للوعي لانه 👈يعاني من الرجعيه والخضوع لمعتقدات باليه لاتسمن ولاتغني من جوع
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يجري خلف البهرجه والقشور فقط فقط
ويترك مادون ذلك من فائده ونفع
ابو باسم[ عدد التعليقات: 80 ] نشر منذ 13 ساعة
ههههههه وشفيكم اليوم تعليقاتكم عنيفه “”
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2147 ] نشر منذ 12 ساعة
كلامك اليوم جميل يالهفه
ايوه خلي تعليقاتك بهذا الاسلوب المحفز
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 9093 ] نشر منذ 50 دقيقة
أكيد ي خوي غيووور الله يسعدكـ