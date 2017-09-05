دراسة: الأزمات المادية والاقتصادية تزيد الإصابة بالصداع النصفي - صحيفة صدى الالكترونية

دراسة: الأزمات المادية والاقتصادية تزيد الإصابة بالصداع النصفي
حذرت دراسة طبية في المجر من أن الأزمات المالية والاقتصادية قد تعرض الإنسان بشكل متزايد لخطر الإصابة بنوبات الصداع النصفي.
وشدد الباحثون على أن الأشخاص الذين يعانون من اختلال فى جين (كلوك)، المسبب للصداع النصفي، يزيد بينهم فرص الإصابة بالصداع النصفي في حال معاناتهم من الضغوط المالية، حيث يعد الصداع النصفي مرضا عصبيا خطيرا يؤثر على مليار شخص بجميع أنحاء العالم.
وقال أستاذ المخ والأعصاب بجامعة (سيلملويس) في بودابست دانيال باكسا ” إن الأبحاث تكشف النقاب أيضا عن دور التوتر والعامل الوراثي فى زيادة فرص الإصابة بالصداع النصفي، مشددا على تعقيد خلفية الصداع النصفي واعتماده على عدد كبير من الجينات وتفاعلها مع الآثار البيئية والتصرف عبر مسارات متعددة فى الجهاز العصبي المركزي ” .
وأضاف أن الاختلافات في الجينات اليومية، التي تؤثر على كيفية السيطرة على الجسم واستجابته للتغيرات البيئية مثل التغيرات في الضوء، قد أثبت فى السابق تأثيره على إضطرابات المزاج، إلا أن الأبحاث الحديثة تسعى لمعرفة دورها في الصداع النصفي.
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10869 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله الازمات الماليه
ارها نفسيه درجه اولى😓😥😥
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.بعد راتب برج الاسد الله لايعيده من اسد حسيت بتلك المعاناه 😥
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17709 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياشين الكذب
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17709 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياشين الكذب كل دراسه اكذب من اختها
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4281 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههه😊والله الحل بعد الله لاتكون الفلوس كل همكم وشغلكم الشاغل القناعه زينه وراحه وانتظروبرج الاسد😂وارضو بماتملكون لكي لا تتعبون😂😊😂الله يجعل همنا وياكم الآخره
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17709 ] نشر منذ 44 دقيقة
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه ياجنوبيه الماديين الي مايعرفون غير الماده تتعلق قلوبهم بها تصببه حاجات اكثر من الصداع. وانهيار سوق الاسهم خير شاهد
اما اللي معه عقل ويشوف تصاريف الدهر ما يعلق قلبه بالماده ولا يتكبر بها ويحمد الله على نعمه ويحفظها فكم فقير اغناه الله وكم من غني تحولت نعمة الله عنه وصار فقير والله العظيم يا حالات اعرفها تحولت حلاتهم من حال الى حال. ولا يبقى على حالاً واحد الى الله سبحانه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17709 ] نشر منذ 16 دقيقة
05/09/2017 في
ههههههههههههههههههههههه ياجنوبيه الماديين الي مايعرفون غير الماده تتعلق قلوبهم بها تصيبهم حاجات اكثر من الصداع. وانهيار سوق الاسهم خير شاهد
اما اللي معه عقل ويشوف تصاريف الدهر ما يعلق قلبه بالماده ولا يتكبر بها ويحمد الله على نعمه ويحفظها فكم فقير اغناه الله وكم من غني تحولت نعمة الله عنه وصار فقير والله العظيم يا حالات اعرفها تحولت حلاتهم من حال الى حال. ولا يبقى على حالاً واحد الى الله سبحانه
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9349 ] نشر منذ 9 دقائق
والعاااطفيةة 💔💔💔