الجيش الليبي يحاصر خلايا الإرهاب في بنغازي - صحيفة صدى الالكترونية

الجيش الليبي يحاصر خلايا الإرهاب في بنغازي
أعلن المتحدث باسم القوات الخاصة الليبية العقيد ميلاد الزوي مقتل إرهابي حاول الهروب من منطقة اخريبيش جراء انفجار لغم أرضي زرعته مجموعات مسلحة ، كما تمكنت القوات الخاصة من القبض على إرهابي آخر حاول الهروب بمحيط الفندق البلدي .
وأفاد الناطق باسم القوات الخاصة ” الصاعقة ” في ذات السياق أن ” عملية تطهير مدينة بنغازي من الإرهابيين مسألة وقت فقط .
وتابع المتحدث أن العمل المشترك بين المؤسستين العسكرية والأمنية ستطهر المدينة بالكامل من الخلايا النائمة وبالتالي انتهاء الحرب على الإرهاب .
ويشهد محيط الفندق البلدي هدوءًا نسبيًا واشتباكات متقطعة بين الحين والآخر .
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