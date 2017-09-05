الجيش الليبي يحاصر خلايا الإرهاب في بنغازي - صحيفة صدى الالكترونية

طرابلس(صدى):

أعلن المتحدث باسم القوات الخاصة الليبية العقيد ميلاد الزوي مقتل إرهابي حاول الهروب من منطقة اخريبيش جراء انفجار لغم أرضي زرعته مجموعات مسلحة ، كما تمكنت القوات الخاصة من القبض على إرهابي آخر حاول الهروب بمحيط الفندق البلدي .

وأفاد الناطق باسم القوات الخاصة ” الصاعقة ” في ذات السياق أن ” عملية تطهير مدينة بنغازي من الإرهابيين مسألة وقت فقط .

وتابع المتحدث أن العمل المشترك بين المؤسستين العسكرية والأمنية ستطهر المدينة بالكامل من الخلايا النائمة وبالتالي انتهاء الحرب على الإرهاب .

ويشهد محيط الفندق البلدي هدوءًا نسبيًا واشتباكات متقطعة بين الحين والآخر .