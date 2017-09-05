بالفيديو.. رجل مخمور حاول التقاط " سيلفي " مع الفيل فقتله - صحيفة صدى الالكترونية

نيودلهي(صدى):

كشف مقطع فيديو على مواقع التواصل فيل بري ضخم يطارد رجلاً مخموراً ثم يسقطه أرضاً ويدوسه مما أسفر عن قتله، بالقرب من منطقة كوانرموندا بولاية أوديشا شرقي الهند.

ويبلغ الرجل من العمر 50 عاماً ، وقد اقترب من الفيل ليلتقط صورة ” سيلفي ” معه، الأمر الذي استفز الفيل وتسبب بوقوع الهجوم وفقاً لصحيفة ” الديلي ميل البريطانية ” .

وأضافت الصحيفة أن الضحية توفي في سيارة إسعاف أثناء الطريق إلى المستشفى .