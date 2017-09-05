بالفيديو.. رجل مخمور حاول التقاط " سيلفي " مع الفيل فقتله - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. رجل مخمور حاول التقاط ” سيلفي ” مع الفيل فقتله
كشف مقطع فيديو على مواقع التواصل فيل بري ضخم يطارد رجلاً مخموراً ثم يسقطه أرضاً ويدوسه مما أسفر عن قتله، بالقرب من منطقة كوانرموندا بولاية أوديشا شرقي الهند.
ويبلغ الرجل من العمر 50 عاماً ، وقد اقترب من الفيل ليلتقط صورة ” سيلفي ” معه، الأمر الذي استفز الفيل وتسبب بوقوع الهجوم وفقاً لصحيفة ” الديلي ميل البريطانية ” .
وأضافت الصحيفة أن الضحية توفي في سيارة إسعاف أثناء الطريق إلى المستشفى .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33503 ] نشر منذ 23 دقيقة
ههههههه هو دق سلف بس ما اشتغلت مكينته ,,
,, مالك ومال السلفي ياالمقرود ,, الفيل ما ينمزح معه ,,
,, دور لك على جذع شجره يابسه شوف لك حجر صور معه ، اما الفيل حتى لو هو هيكل عظمي لاتصور معه ,,
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 2266 ] نشر منذ 10 دقائق
😂😂😂
يحسبه ارنب