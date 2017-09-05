أنواع الأزواج وكيفية التعامل معهم - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

من المعروف أنه توجد أنواع كثيرة للأزواج نذكر من أشهرها وأكثرها شيوعا ما يلي:

الزوج العصبي وهو رجل سريع الغضب، شديد الانفعال، يغضب لأتفه الاسباب، لذا فهو يحتاج الى صبر الزوجة وحكمتها، ليسهل التعامل معه، ويجب على الزوجة تجنب ما يثير انفعالاته قدر الامكان، ومحاولة امتصاص غضبة بكلام مريح يهدأ من روعه.

الزوج البارد وهو عكس الزوج العصبي، فهذا النوع من الازواج من الصعب استثارته عصبيا، كما انه لا يكترث بما يحدث حوله من امور ، ويحتاج الى صبر من نوع اخر، ومن الافضل ان تستشير المرأة اخصائي حول كيفية التعامل معه .

الزوج الرومانسي الزوج الرومانسي هو زوج حساس، حالم، وعاشق للرومانسية يتوقع من الزوجة مزيد من الاقوال والافعال الرقيقة التي تشبع رغبته ويجب على الزوجة ان تنتبه كثيرا للزوج الرومانسي، وان تهتم بكل الافعال التي يتوقع حدوثها اي شخص رومانسي، وان تهتم بالتعبير عن مشاعرها له، وان تهتم به، وتقدره، وتشعره دوما بقيمته في حياته، لان ذلك يعني له الكثير .

الزوج السلبي يعد الزوج السلبي من أكثر انواع الازواج التي ترهق الزوجة كثيرا، وذلك بسبب طبيعته وسمات شخصيته الغريبة، اذا يتصف باللامبالاة والسلبية، فهو رجل لا يملك الاحساس بالمسؤولية، لانه يهرب منها، ويتغافل عنها وهنا يجب أن لا تستسلم الزوجة لسلبيته وتثقل على نفسها بابعاده عن المشاكل الحياتية اليومية التي تواجهها مع اطفالها، اذ يجب ان تترك له المجال واسعا لفعل ما عليه من واجبات، ليعتاد على المسؤولية، وحتى لا تسحب الزوجة دوره في الحياة الزوجية متحملة كل الاعباء .

الزوج العنيد الزوج العنيد، هو زوج شديد الطبع، لا يقبل بالانصياع للزوجة في اي امر، مهما كان ذلك الامر يصب في مصلحته ومصلحة اسرته، لذا على الزوجة ان تقوم بترويضه واحتواءه وترك الامر والقرار له حتى يشعر بقيمته، لان الزوج العنيد سيقوم بعمل عكس ما ترغب فيه زوجته لمجرد العناد وهو امر خطير للغاية يستدعي حكمة الزوجة ورزانتها .

الزوج الخائن الزوج الخائن هو زوج خائن بطبعه، ولا تعني خيانته عدم حبه لزوجته، فالخيانة هنا مرض، فهو لا يكتفي بامراة واحدة في حياته، وبما ان ذلك مرض يجب ان تستشير الزوجة خبير علاقات اسرية وزوجية على دراية بعلم النفس ليطلعها على خبايا التعامل مع الزوج الخائن .