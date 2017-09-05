أنواع الأزواج وكيفية التعامل معهم - صحيفة صدى الالكترونية

أنواع الأزواج وكيفية التعامل معهم
من المعروف أنه توجد أنواع كثيرة للأزواج نذكر من أشهرها وأكثرها شيوعا ما يلي:
الزوج العصبي وهو رجل سريع الغضب، شديد الانفعال، يغضب لأتفه الاسباب، لذا فهو يحتاج الى صبر الزوجة وحكمتها، ليسهل التعامل معه، ويجب على الزوجة تجنب ما يثير انفعالاته قدر الامكان، ومحاولة امتصاص غضبة بكلام مريح يهدأ من روعه.
الزوج البارد وهو عكس الزوج العصبي، فهذا النوع من الازواج من الصعب استثارته عصبيا، كما انه لا يكترث بما يحدث حوله من امور ، ويحتاج الى صبر من نوع اخر، ومن الافضل ان تستشير المرأة اخصائي حول كيفية التعامل معه .
الزوج الرومانسي الزوج الرومانسي هو زوج حساس، حالم، وعاشق للرومانسية يتوقع من الزوجة مزيد من الاقوال والافعال الرقيقة التي تشبع رغبته ويجب على الزوجة ان تنتبه كثيرا للزوج الرومانسي، وان تهتم بكل الافعال التي يتوقع حدوثها اي شخص رومانسي، وان تهتم بالتعبير عن مشاعرها له، وان تهتم به، وتقدره، وتشعره دوما بقيمته في حياته، لان ذلك يعني له الكثير .
الزوج السلبي يعد الزوج السلبي من أكثر انواع الازواج التي ترهق الزوجة كثيرا، وذلك بسبب طبيعته وسمات شخصيته الغريبة، اذا يتصف باللامبالاة والسلبية، فهو رجل لا يملك الاحساس بالمسؤولية، لانه يهرب منها، ويتغافل عنها وهنا يجب أن لا تستسلم الزوجة لسلبيته وتثقل على نفسها بابعاده عن المشاكل الحياتية اليومية التي تواجهها مع اطفالها، اذ يجب ان تترك له المجال واسعا لفعل ما عليه من واجبات، ليعتاد على المسؤولية، وحتى لا تسحب الزوجة دوره في الحياة الزوجية متحملة كل الاعباء .
الزوج العنيد الزوج العنيد، هو زوج شديد الطبع، لا يقبل بالانصياع للزوجة في اي امر، مهما كان ذلك الامر يصب في مصلحته ومصلحة اسرته، لذا على الزوجة ان تقوم بترويضه واحتواءه وترك الامر والقرار له حتى يشعر بقيمته، لان الزوج العنيد سيقوم بعمل عكس ما ترغب فيه زوجته لمجرد العناد وهو امر خطير للغاية يستدعي حكمة الزوجة ورزانتها .
الزوج الخائن الزوج الخائن هو زوج خائن بطبعه، ولا تعني خيانته عدم حبه لزوجته، فالخيانة هنا مرض، فهو لا يكتفي بامراة واحدة في حياته، وبما ان ذلك مرض يجب ان تستشير الزوجة خبير علاقات اسرية وزوجية على دراية بعلم النفس ليطلعها على خبايا التعامل مع الزوج الخائن .
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10864 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللي بالصوره وااااااااضح 👈خااااااائن 😁😁
خذ راحتك 👈مصيرك للي وراك طال الزمن ولاقصر 😊
برق[ عدد التعليقات: 10782 ] نشر منذ 2 ساعتين
واااااضح انه لعّاب اوي اوي 😂
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4277 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههه😂😊والمسكينه نايمه وياغافلين لكم الله😂😂😊✌
الامبرطوره[ عدد التعليقات: 84 ] نشر منذ 2 ساعتين
انا زوجي نوعه خائن ونذل علشان كذا بخلعه والوجه من الوجه اسود علما انني اصرف علي بيتي لي ١٦ سنه ما ينفع
الامبرطوره[ عدد التعليقات: 84 ] نشر منذ 2 ساعتين
من شب علي شياء شاب عليه
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14255 ] نشر منذ 1 ساعة
👍😊
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4277 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يكون بعونك يا الآمبراطوره اللي مثله وعلى شاكلته ماعليهم حسوفه👌لكن لا تستعجلين وانا اختك خاصه لكان بينكم عيال مالهم ذنب😊
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17692 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10864 ] نشر منذ 1 ساعة
الامبرطوره
١٦ سنه معناته عندك اولاد 😓😓
ولكن اسمحي لي بتعقيب
هل خيانته فقط مكالمات [معاكسات]ام تصل للزنا والعياذ بالله ؟؟؟؟
لن انتظر اجابتك سأقول ماعندي بعد اذنك ✋
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.ارى ان كان يصلي وذا خلق وتعامل حسن معك ومع اولادك وقائم بمسؤولياته ع اكمل وجه حتى وان كان مقصر بالصرف عليكم قد تكون ماديته ضعيفه هالشي خارج عن الاراده فله العذر
وخيانته فقط 👈مكالمات لاارى مبرر للخلع
انصحيه باللتي احسن ولاتيأسي ووكلي امرك لله وادعي له فقلب العبد بين اصبعين من اصابع الرحمن
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اما ان وصل للزنا والعياذ بالله👈الخلع ولاغيره
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.وانتي اعلم بالوضع وبظروفك …استخيري قبل اي قرار ماخاب من استخار ….اعانك الله وعوضك خيرا منه
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.تقبلي مروري ❤
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17692 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه ياجنوبيه هي الكسبانه. نايمه في امان الله وعصابها مرتاحه والملائكه رافعه اقلامها
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 2266 ] نشر منذ 57 دقيقة
الامبرطوره
الله يصلح حاله ويستر عليكم
16 سنه تحتاج التفكير قبل التكسير
اتفق مع اختي جنوبيه في كلامها
الله يوفقكم لما فيه خير ومحبه
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 2266 ] نشر منذ 52 دقيقة
أمــــــــــــل
😂😂😂
ماشاءالله عليك كيف حكمتي عليه
يمكن يلعب SubWay😂 لعبة القطار
😂😂😂😂😂😂😂
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4277 ] نشر منذ 52 دقيقة
هههههه صحيح محرومتي❤البعد عن الذكور غنيمه لكن وش ذنب العيال ان كان عندها عيال هم الضحايا😢ادري فديتك ياما حريم عانو وعانو وسكتو عن االزلات والظلم والقهر وشالو المسؤليه باالحالهم وصبرولمن وعلى من لايستاهلون لكن اجرهم عند ربك والله يختار لها اللي فيه خيريارب😊
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17692 ] نشر منذ 28 دقيقة
الله يعين عباده
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4277 ] نشر منذ 26 دقيقة
اللهم آمين❤
💄فوفو20💄[ عدد التعليقات: 5457 ] نشر منذ 21 دقيقة
أقول الله يرزق كل زوج بوحدة عندها نفس عيوبه العصبي الله يرزقه بوحدة عصبية والسلبي الله يرزقه بوحدة سلبية مثله وهكذا