فولفو تٌعلن عن أسرع سيارة في تاريخها - صحيفة صدى الالكترونية

ستوكهولم(صدى):

أطلقت شركة فولفو الموديلين V60 Polestar وS60 Polestar الجديدين، اللذان يعتبران أسرع موديلات الشركة السويدية عبر التاريخ.

وأوضحت الشركة السويدية أنها استعانت بشركة متخصصة في تعديل موديلاتها وهي “ Polestar “ ، وذلك لزيادة قوة محرك التربو رباعي الأسطوانات سعة 2 لتر حيث وصلت قوة المحرك لـ 367 حصان، وهو ما ساعد على الوصول إلى سرعة قصوى 250 كلم/س.

وسجلت فولفو S60 Polestar معدل استهلاك 7.8 لتر/100 كلم ويبدأ سعرها من 68 ألف و 570 يورو، بينما سجل الموديل V60 Polestar معدل 8.1 لتر/100 كلم، ويبدأ سعرها من 70 ألف و170 يورو.

وتتميز الموديلات الجديدة بناشر أمامي والاسبويلر الخلفي ومقاعد رياضية والجنوط الخاصة المصنوعة من معدن خفيف مقاس 20 بوصة وخيوط حياكة باللون الأزرق.

