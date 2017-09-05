بالصور.. القصيم تسير أجود أنواع تمورها إهداءً لأبطال الحد الجنوبي - صحيفة صدى الالكترونية

سالم المطيري(صدى):

انطلقت اليوم من مدينة التمور في بريدة هدية أهالي منطقة القصيم للأبطال المرابطين من رجال الأمن في الحد الجنوبي ، التي تأتي ضمن مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم.

وتأتي هذه المبادرة هدية ومعايدة لأبطالنا الجنود المرابطين في الحد الجنوبي تعبيراً وتقديراً من سمو أمير منطقة القصيم وأهالي ومسؤولي المنطقة للدور الذي يقوم به جنودنا البواسل في الثغور والصفوف الأمامية في الجنوب الغالي من المملكة ، وشجاعتهم في الحفاظ على مقدسات ومكتسبات وأمن هذا الوطن الغالي ، ووفاءً لأوفياء بذلوا شجاعتهم وحياتهم للدفاع والحفاظ عن أمن الوطن من الأعداء.

واكتملت جميع الأعمال المرتبطة بتجهيز الكميات عبر أجود أنواع تمور المنطقة، حيث ستتوجه الشاحنات المحملة من مدينة التمور في مدينة بريدة إلى منطقتي جازان ونجران في اتجاهها إلى الحد الجنوبي.