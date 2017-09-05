بالفيديو.. رد حليمة بولند على شاب تغزل بها - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. رد حليمة بولند على شاب تغزل بها
أثارت الإعلامية الكويتية حليمة بولند ضجة واسعة بمواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول مقاطع فيديو لها من الكواليس خلال حضورها إحدى المسرحيات.
وظهرت حليمة بولند بملابس ” كاجوال ” ، وراح الممثل يعني لها ويتغزل بجمالها فكان ردّ فعلها غريب، حيث ضحكت واخفت وجهها وعبرت عن خجلها من كلامه ومغازلته لها. ومن بعدها تغزلت فيها الممثلة لتكرر التصرف نفسها.
أثار المقطع ضجة كبيرة بين المشاهدين، الذين انقسمت تعليقاتهم بين من اعتبر تصرفها طريف وعفوي ومن اعتبره تصنع ومبالغة.
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 2266 ] نشر منذ 19 دقيقة
البنت صحيح انها خبله وهبله 😅
بس حلوه لو تعقل تصير احلى 😊😆😊
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17692 ] نشر منذ 7 دقائق
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