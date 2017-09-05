زبون يعاقب عمال مطعم بإطلاق النار - صحيفة صدى الالكترونية

زبون يعاقب عمال مطعم بإطلاق النار
عاقب زبون غاضب بمطعم للوجبات السريعة بمدينة مرسيليا الساحلية جنوب فرنسا عمال المطعم بإطلاق النار ، بسبب تأخر الخدمة عليه، مما أسفر عن إصابة أحد العاملين.
ودخل الزبون في نقاش حاد مع صاحب المطعم بعد شكواه من بطء الخدمة، إلا أنه عاد بعد برهة وأطلق النار عليهم، برفقة ثلاثة آخرين.
وأشارت مصادر إلى أن الزبون أطلق ست رصاصات قبل أن يتعطل سلاحه ويتغلب عليه العاملون، إلا أنه تمكن من تحرير نفسه والهرب من المطعم.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33565 ] نشر منذ 13 ساعة
لا غرابه في نظام الغابه ,,
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18687 ] نشر منذ 10 ساعات
٦رصاصات سفري😂😂😂
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 2305 ] نشر منذ 4 ساعات
وش ذا العصبي😨
هذا اذا مالقى احد يتضارب معه
يتضارب مع نفسه😂😂😂😂
عمانية وأفتخر[ عدد التعليقات: 601 ] نشر منذ 48 دقيقة
وش صاير فالدنيا يحاولوا يقتلوا لاتفه الأسباب ..!