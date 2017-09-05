 زبون يعاقب عمال مطعم بإطلاق النار - صحيفة صدى الالكترونية

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    سبتمبر

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زبون يعاقب عمال مطعم بإطلاق النار

زبون يعاقب عمال مطعم بإطلاق النار
مارسيليا - فرنسا(صدى):

عاقب زبون غاضب بمطعم للوجبات السريعة بمدينة مرسيليا الساحلية جنوب فرنسا عمال المطعم بإطلاق النار ، بسبب تأخر الخدمة عليه، مما أسفر عن إصابة أحد العاملين.

ودخل الزبون في نقاش حاد مع صاحب المطعم بعد شكواه من بطء الخدمة، إلا أنه عاد بعد برهة وأطلق النار عليهم، برفقة ثلاثة آخرين.

وأشارت مصادر إلى أن الزبون أطلق ست رصاصات قبل أن يتعطل سلاحه ويتغلب عليه العاملون، إلا أنه تمكن من تحرير نفسه والهرب من المطعم.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 33565 ] نشر منذ 13 ساعة

لا غرابه في نظام الغابه ,,

[ عدد التعليقات: 2305 ] نشر منذ 4 ساعات

وش ذا العصبي😨
هذا اذا مالقى احد يتضارب معه
يتضارب مع نفسه😂😂😂😂

[ عدد التعليقات: 601 ] نشر منذ 48 دقيقة

وش صاير فالدنيا يحاولوا يقتلوا لاتفه الأسباب ..!

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