زبون يعاقب عمال مطعم بإطلاق النار - صحيفة صدى الالكترونية

مارسيليا - فرنسا(صدى):

عاقب زبون غاضب بمطعم للوجبات السريعة بمدينة مرسيليا الساحلية جنوب فرنسا عمال المطعم بإطلاق النار ، بسبب تأخر الخدمة عليه، مما أسفر عن إصابة أحد العاملين.

ودخل الزبون في نقاش حاد مع صاحب المطعم بعد شكواه من بطء الخدمة، إلا أنه عاد بعد برهة وأطلق النار عليهم، برفقة ثلاثة آخرين.

وأشارت مصادر إلى أن الزبون أطلق ست رصاصات قبل أن يتعطل سلاحه ويتغلب عليه العاملون، إلا أنه تمكن من تحرير نفسه والهرب من المطعم.