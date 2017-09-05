" المياه الوطنية " تعلن نجاح خطتها بموسم الحج - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

أكد قطاع خدمات توزيع المياه التابع لشركة المياه الوطنية على نجاح الخطة التشغيلية في إدارة توزيع المياه والخدمات البيئية لحج هذا العام ، مبيناً أن ذلك جاء بعد استعدادات مبكرة للأعمال الفنية ومنظوماتها التقنية والإلكترونية.

وأفاد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لخدمات المياه والرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي، أن نجاح الشركة في إدارة موسم الحج لهذا العام جاء بتوفيق من الله عز وجل أولاً، ثم بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة، وبمتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة المركزية للحج، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي؛

وشدد على أن الخطط والاستعدادات المبكرة، ووضع البرامج التنفيذية والتشغيلية المتكاملة لموسم الحج، إلى جانب التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة كان لها الدور الأكبر في تميز الخدمات والأداء في القطاع المائي؛ لتتحقق إنجازات غير مسبوقة تحدث لأول مرة في قطاع توزيع المياه بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة؛ والتي تضمنت رفع كفاءة منظومة الخدمات التقنية والفنية والتشغيلية، وتوفير كميات مياه قياسية بالتنسيق مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وتهيئة منظومة الخزن الإستراتيجي والتشغيلي اللازم في المشاعر المقدسة بكميات مياه تخزينية إجمالية بلغت في ذروتها أكثر من (2.25) مليون م3.

من جهته، كشف مدير عام المياه بمنطقة مكة المكرمة المهندس محمد بن صالح الغامدي أن إجمالي كميات المياه التي تم ضخها بشبكات المياه بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام حتى نهاية يوم 13 من ذي الحجة قاربت الـ30 مليون م 3، مبيناً أنه سيتم استكمال المخطط ضخه بنهاية شهر ذي الحجة لتبلغ كمية المياه ما يقارب 40 مليون م3؛ وذلك بالتعاون المستمر والتنسيق المتميز مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.

وأوضح الغامدي إلى أن استكمال أنظمة التشغيل والتحكم عن بعد وعملها بصورة متكاملة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة يتم من خلال مركزين لنظام سكادا ومراقبة ضغوط المياه عن بعد في شبكات الإمداد والتكييف، والتي أشار إلى أنها ساهمت في توفير مرونة عالية في ديناميكية التشغيل والتحكم، ودعم الضغوط في الشبكات.

وأرجع الغامدي هذا النجاح إلى آلية تطبيق الخطة التشغيلية التي أتسمت بانسيابية ومرونة عالية، إذ لم تسجل أي معوقات أو انقطاعات مؤثره تذكر – ولله الحمد – في إدارة القطاع بمكة والمشاعر المقدسة، فضلاً عن الجهوزية العالية لفرق العمل الخاصة بمراقبة آلية الأداء، وغرف العمليات، وغرف التحكم الرئيسة، والفرق الميدانية التي تضم موظفي الشركة ومقاوليها، وقد عملت على مدار الساعة بأعداد فاقت الـ 3500 عنصراً.