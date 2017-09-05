فتاة بشخصية مزدوجة تٌثير سُخط المواطنين - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

أثارت فتاة بريطانية ، سخط واستهجان المواطنين من حولها ، حيث أنها تعيش حياة مزدوجة ، وفي كل مساء تذهب الي السرير وهي لا تعلم إن كانت ستستيقظ كذكر أو كأنثى في صباح اليوم التالي .

وفي التفاصيل ولدت تابيثا داونز كينغ (20 عاماً) كفتاة، وكانت كغيرها من بنات جنسها، تحب وضع المكياج وارتداء الكعب العالي، لكن مع الأيام، بدأت تشعر أنها تملك شخصية أخرى بداخلها، وترغب في أن تعيش حياة الذكور من وقت لآخر، وتحاول أن تتقمص شخصية رجل، من خلال ارتداء ملابس ذكورية، ورسم شارب على وجهها.

وتطلق تابيثا على نفسها اسم تيت عندما ترغب بأن تكون رجلاً، وتسير في الشارع، وهي ترتدي ملابس الرجال، مثيرة استهجان المارّة، بل وتذهب إلى أبعد من ذلك، من خلال استخدام الحمامات العامة المخصصة للذكور .

وكانت هذه الازدواجية في حياة ثابيتا سبباً في حرمانها من الحصول على وظيفة ثابتة.

وقالت ثبيتا في تصريحات إعلامية ، “ كل صباح أحتاج إلى عدة دقائق، قبل أن أقرر فيما إذا كنت ثابيتا أو تيت، الأمر يعتمد في الواقع كيف هو شعوري، ويمكن أن أبدل من جنس إلى آخر خلال اليوم ”.

وتضيف ثبيتا “ يبدو الأمر عصيّاً على الفهم لدى الكثيرين، ولكن لماذا يتم الحكم على الشخص من خلال صفاته الجسدية، غير أنني لا أدعي أن الأمر سهل بأن تكون امرأة ورجلاً في نفس الوقت، خاصة وأن الناس لا يدركون معنى ن يكون الشخص ذو جنس متغير ”.