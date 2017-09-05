القمر يزين سماء المملكة الليلة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قالت الجمعية الفلكية بجدة إن القمر البدر لشهر ذو الحجة يرصد بعد غروب شمس اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2017 باتجاه الافق الجنوبي الشرقي ويصل اعلى نقطه في السماء عند منتصف الليل ويغرب مع شروق شمس الاربعاء وهو البدر الاخير في العام الهجري 1438.

ويعتبر هذا الوقت من الشهر مثاليا لرؤية الفوهات المشعة على سطح القمر من خلال المنظار او تلسكوب صغير خلافا لبقية التضاريس التي تبدو مسطحة نتيجة لوقوع كامل القمر في نور الشمس ، تلك الفوهات المشعة عبارة عن رواسب لمواد عاكسة ساطعة تمتد من مركز الفوهات نحو الخارج لمئات الكيلومترات ويعتقد بان تلك الفوهات حديثة التكوين وتعتبر فوهه “ تيخو ” اكثر الفوهات اشعاعا.

من ناحية اخرى سيقع القمر البدر بالقرب من كوكب نبتون في حالة اقتران طوال الليل هذا اليوم إلا ان كوكب نبتون الأزرق لن يكون مشاهدا بالعين المجردة ولكن يمكن محاولة رصدهما سويا من خلال المنظار الثنائي العينية حيث سيظهران في نفس حقل الرؤية.

وسيصل القمر لحظة الاكتمال ويكون بزاوية 180 درجة من الشمس يوم الأربعاء 6 سبتمبر عند الساعة 10:03 صباحا بتوقيت السعودية (7:03 صباحا بتوقيت غرينتش) ويكون واقعا امام مجموعه نجوم الدلو وبذلك يكون قد قطع نصف مدارة حول الارض.

جدير بالذكر خلال الليالي المقبلة سيشرق القمر متأخرا بحوالي الساعة كل يوم ويصبح مشاهدا فقط في سماء الفجر والصباح الباكر وفي ذلك الوقت يصل الى مرحلة التربيع الاخير بعد اسبوع من وقوعه في مرحلة البدر المكتمل.