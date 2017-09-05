بعد " مظلة زوجها ".. صورة لحاج يحمي زوجته من الشمس تشعل " تويتر " - صحيفة صدى الالكترونية

بعد ” مظلة زوجها “.. صورة لحاج يحمي زوجته من الشمس تشعل ” تويتر “
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لحاج يحمي زوجته من حرارة الشمس باستخدام مظلة داخل الحرم المكي.
وأشاد المغردون بالصورة التي عبرت عن حب الزوج لزوجته.
كانت مواقع التواصل الاجتماعي نشرت على نطاق واسع صورة جميلة التقطت في المسجد الحرام، لامرأة تظلل على رجل يرجح أنه زوجها وتحجز عنه أشعة الشمس أثناء تأديته الصلاة في صحن الطواف الذي كان يبدو فارغاً.
وأشاد البعض بتصرف الزوجة وأنشد كثيرون أبياتاً من الشعر تعبر عن إعجابهم بالموقف، بينما أوضح ملتقط الصورة المصور رائد اللحياني، أنه التقط الصورة صباح يوم عرفة قبل بدء توافد الحجاج إلى الحرم يوم النحر.
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18671 ] نشر منذ 2 ساعتين
إيه هذا الصح الزوج يظظل زوجته
أما زوجة تظلل زوجها🤔
وعلى فكرة الصورة الأولة لبنت تظل راس ابوها.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17685 ] نشر منذ 2 ساعتين
ايش السالفه الناس ماعد معهم شغل غير. صور وانشر