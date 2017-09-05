بعد " مظلة زوجها ".. صورة لحاج يحمي زوجته من الشمس تشعل " تويتر " - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لحاج يحمي زوجته من حرارة الشمس باستخدام مظلة داخل الحرم المكي.

وأشاد المغردون بالصورة التي عبرت عن حب الزوج لزوجته.

كانت مواقع التواصل الاجتماعي نشرت على نطاق واسع صورة جميلة التقطت في المسجد الحرام، لامرأة تظلل على رجل يرجح أنه زوجها وتحجز عنه أشعة الشمس أثناء تأديته الصلاة في صحن الطواف الذي كان يبدو فارغاً.

وأشاد البعض بتصرف الزوجة وأنشد كثيرون أبياتاً من الشعر تعبر عن إعجابهم بالموقف، بينما أوضح ملتقط الصورة المصور رائد اللحياني، أنه التقط الصورة صباح يوم عرفة قبل بدء توافد الحجاج إلى الحرم يوم النحر.