الخراشي: الأخضر يحتاج لاعب وسط مدافع - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

لفت المدرب الوطني محمد الخراشي، إلى احتياج الأخضر للاعب وسط يجيد الأدوار الدفاعية قبل مباراة السعودية واليابان اليوم بالجولة العاشرة والأخيرة من عمر التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

وذكر الخراشي: ” متى ما كان الأخضر في يومه، وتحديداً خطي الهجوم والدفاع فسنحقق نتيجة إيجابية بإذن الله، الأخضر يحتاج للاعب وسط يجيد الأدوار الدفاعية بجانب عبد الملك الخيبري “.

وتابع المدرب الوطني: ” أتمنى أن يكون المنتخب السعودي متوازناً في بداية مباراة اليابان، واللعب أمام منتخب متأهل خطر جداً، نحن بأمسّ الحاجة للثلاث نقاط “.

وأردف: ” أتمنى أن يكون السيد مارفيك تنازل عن بعض قناعته، الأخضر بحاجة إلى لاعب محور ارتكاز بجوار عبد الملك الخيبري، ويفضل أن يجيد الأدوار الدفاعية “.

واختتم الخراشي: ” أكثر ما أخشاه على لاعبي المنتخب السعودي هو أن تهتز ثقتهم بأنفسهم بسبب الهجوم الكبير عليهم بعد الخسارة من الإمارات، أتمنى من إدارة المنتخب السعودي إبعاد لاعبي الأخضر عن ما يدور في وسائل التواصل الاجتماعي قبل المباراة “.

يذكر أن المنتخب السعودي يحتاج إلى تحقيق الفوز في هذه المباراة بنتيجة تتساوى أو تفوق نتيجة مباراة أستراليا أمام تايلاند، وذلك كي يحصل على البطاقة المباشرة الثانية عن المجموعة.