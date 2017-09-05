الراجحي: حكومة خادم الحرمين بذلت الغالي والنفيس في سبيل رعاية ضيوف الرحمن - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

بارك رجل الأعمال الشيخ الدكتور يوسف بن صالح الراجحي لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أيده الله ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وفقه الله ما تحقق من نجاح موسم حج هذا العام وسلامة الحجاج ويسر أداء المناسك بكل طمئنينة بفضل من الله عز وجل ثم بفضل جهود حكومة المملكة في رعاية ضيوف الرحمن والسهر على راحتهم.

وقال ” الراجحي ” في تصريح صحفي النجاح الكبير لموسم الحج هذا العام افرح الجميع وأكد عمل المملكة المضني لخدمة ضيوف الرحمن والعمل على تحقيق أعلى درجات النجاح في مختلف الخدمات المقدمة ونحمد الله سبحانه وتعالى على مامنّ به على المسلمين من نجاح منقطع النظير لموسم حج هذا العام.

وأضاف تمكين ضيوف الرحمن من اداء مناسكهم بكل يسر تحقق لهم ولله الحمد بفضل الله أولاً ثم بفضل الجهود الكبيرة التي قامت بها حكومة وولاة أمر هذه البلاد المباركة من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الذين بذلوا الغالي والنفيس في سبيل إنجاح موسم الحج لينعم الحجاج بأمن وأمان وتنظيم وترتيب ويتفرغوا لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة ولله الحمد.

وقال هذه الجهود المباركة أعظم رد على المشككين والمغرضين الذين تربصوا بالمسلمين الدوائر وحاكوا للأمة الدسائس وخططوا للنيل من أمن الحج وسلامة الحجاج فباءت مساعيهم بالفشل وخابت مخططاتهم فلله الحمد والفضل على ما تم وتحقق ونسأله سبحانه ان يوفق ويعلي شأن هذه البلاد المباركة وولاة امرها وشعبها ويديم امنها وعزها واستقرارها وبلاد المسلمين ويحفظها من كل سوءٍ ومكروه.