في أغنية " علم قطر " .. نجوم الفن: ياشرذمة لن نعذر الخائن " فيديو " - صحيفة صدى الالكترونية

في أغنية ” علم قطر ” .. نجوم الفن: ياشرذمة لن نعذر الخائن ” فيديو “
انتجت مجموعة قنوات ” روتانا ” ، أغنية جديدة بعنوان ” علم قطر ” ، من كلمات تركى آل الشيخ، وألحان رابح صقر.
إشترك في الغناء، رابح صقر – وليد الشامي – عبد المجيد عبد الله – ماجد المهندس – أصيل أبو بكر – راشد الماجد – محمد عبده.
وجاءت كلمات الأغنية ” علم قطر.. واللي وقف ورى قطر.. إن البلد هذي طويل بالها.. بس المسايل لين صوت للخطر..لا والله لن تشوف فعل رجالها.. طعناتنا في الوجه ما في الظهر.. عشرين عاما من الدسايس والغدر والمؤامرات ” .
وجاء أيضا في الأغنية: ” الجار بار.. وبان ماهو مستتر سود القلوب.. وخايبات افعالها..ولله مال الخاين وفعله عذرا.. الي فتحنا بابها.. ما عاد فيها لا سكوت ولا صبر.. الشرذمة تقع بشر أعمالها ” .
مرسيدس[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 54 دقيقة
وش ذنبهم
⛔️[ عدد التعليقات: 5662 ] نشر منذ 41 دقيقة
ليت الكاتب قال علم حكام قطر
لان الشعب القطري مغلوب على امره مع قيادته الخائنه
حسين الجبوري[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 40 دقيقة
الله يحفظ قطر
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17685 ] نشر منذ 37 دقيقة
الحمد لله والشكر
سالم الهاجري[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 29 دقيقة
الله يا عمري قطر ورده ونسماتج عطر
بنت الريان[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 21 دقيقة
اهل قطر اخوتنا في الاسلام والعروبه والدم والجوار والتاريخ والمصير
الله يصلح الحال ويهدي اللي يصب البنزين على النار