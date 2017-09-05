في أغنية " علم قطر " .. نجوم الفن: ياشرذمة لن نعذر الخائن " فيديو " - صحيفة صدى الالكترونية

رحاب فتحي(صدى):

انتجت مجموعة قنوات ” روتانا ” ، أغنية جديدة بعنوان ” علم قطر ” ، من كلمات تركى آل الشيخ، وألحان رابح صقر.

إشترك في الغناء، رابح صقر – وليد الشامي – عبد المجيد عبد الله – ماجد المهندس – أصيل أبو بكر – راشد الماجد – محمد عبده.

وجاءت كلمات الأغنية ” علم قطر.. واللي وقف ورى قطر.. إن البلد هذي طويل بالها.. بس المسايل لين صوت للخطر..لا والله لن تشوف فعل رجالها.. طعناتنا في الوجه ما في الظهر.. عشرين عاما من الدسايس والغدر والمؤامرات ” .

وجاء أيضا في الأغنية: ” الجار بار.. وبان ماهو مستتر سود القلوب.. وخايبات افعالها..ولله مال الخاين وفعله عذرا.. الي فتحنا بابها.. ما عاد فيها لا سكوت ولا صبر.. الشرذمة تقع بشر أعمالها ” .

