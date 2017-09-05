محادثات الفوز بجذب " أرامكو " مستمرة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أعلن ” تشارلز لي ” الرئيس التنفيذي لبورصة هونج كونج اليوم الثلاثاء إن الشركة لا تزال تجري محادثات مع شركة النفط العملاقة أرامكو بالمملكة و أن البرنامج المزمع بين البورصة والصين للمشاركة في استثمارات الطروح العامة الأولية له دور مهم في الفوز بالإدراج المحتمل.

وفي فبراير شباط، قال لي إن البورصة ستعتمد على دورها كبوابة للمستثمرين الصينيين الأثرياء في الفوز بإدراج شركة النفط الحكومية أرامكو السعودية.

وذكر لي في فبراير الماضي أن المحادثات لن تتوقف أبدا للسعي وراء جذب أرامكو، في الوقت الذي باتت فيه الصين أكبر مستورد للخام السعودي حاليا.

وتخطط السلطات بالمملكة لإدراج ما يصل إلى خمسة بالمئة من أرامكو أكبر منتج للنفط في العالم في السوق المالية السعودية (تداول) وفي واحدة أو أكثر من البورصات العالمية، في عملية قد تجمع منها 100 مليار دولار.