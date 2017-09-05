بوتين عن أمريكا: من الصعب الحوار مع أشخاص يخلطون بين النمسا وأستراليا - صحيفة صدى الالكترونية

موسكو(صدى):

سخر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، على سؤال حول العلاقات الروسية الأمريكية قائلا بوتين إنه من الصعب الحوار مع أشخاص يخلطون بين النمسا وأستراليا.

وقال بوتين واصفاً سؤال ما إذا كان أمله قد خاب فى نظيره الأمريكى بالسذاجة، قائلاً ترامب ليس خطيبته ليخيب أمله فيه، نحن منخرطون فى أنشطة الدولة وكل بلد له مصالحه الخاصة، وفقا لـ ” سبوتنيك “.

وذكر بوتين فى مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: قائد كوريا الشمالية كيم جونج أون يقوم بتفتيش قيادة القوة الاستراتيجية للجيش الشعبى الكورى فى مكان مجهول فى كوريا الشمالية

وأردف أن ترامب فى أنشطته يسترشد بالمصالح الوطنية لبلاده، وأنا أيضا أسترشد بالمصالح الوطنية لبلادى.

وأضاف بوتين فى مؤتمر صحفى عقب مشاركته فى قمة “بريكس” إنه ليس هناك ما يمكن فعله تجاه ذلك ” وهو على الأرجح الثقافة السياسية لجزء معين من المؤسسات الأمريكية “.