 بالفيديو.. أشرس مضاربة داخل سجن أمريكي - صحيفة صدى الالكترونية

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    سبتمبر

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بالفيديو.. أشرس مضاربة داخل سجن أمريكي

بالفيديو.. أشرس مضاربة داخل سجن أمريكي
واشنطن(صدى):

تداول نشطاء المواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، نشره موقع ” ميرور ” يظهر لقطات صادمة لمضاربة شرسة بين سجين و15 حارساً داخل سجن أميركي في شيكاغو.
وأظهر المقطع المعركة التي بدأت بين السجين واثنين من الحراس، حيث أمسك السجين بساق ضابط وطرحه أرضاً، بينما وقع الحارس الآخر على ظهره.
بعد لحظات، استطاع السجين تحرير نفسه لكن أسرع حارسان لمساعدة زميلهما، لكن فشلوا جميعاً في السيطرة عليه، حيث قام أحدهم برش رذاذ الفلفل في وجهه لإنقاذ الموقف.
لكن بعد ثوانٍ، وقف السجين على قدميه، وحاول القبض على أحد الحراس لكن احتشد الضباط ووجهوا عدة لكمات لوجهه، ويمكن رؤية الحراس يقفزون فوق السجين وضربه، ثم قام تسعة منهم بتثبيته على الأرض.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 33565 ] نشر منذ 12 ساعة

بطل ,,

,, واحد مقابل 15 عسكري مُدرب ؟؟

[ عدد التعليقات: 8126 ] نشر منذ 11 ساعة

شكل الحراس وهم متلايمين ع السجين كأنهم أسود ع فريسة
مو طبيعي حاس مريرههههم😂😂😂😂

[ عدد التعليقات: 2305 ] نشر منذ 4 ساعات

الخال ناوي العسكري ابو كرش😂
بس ما قدرو عليه الا بعد ما تجمعو
وانطلق عليهم مثل الثور الهايج
يادافع البلا 😂😂

[ عدد التعليقات: 601 ] نشر منذ 52 دقيقة

شكله شايل بخاطره وايد عالحارس ..!
يمقن عامله شي ..

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