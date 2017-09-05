بالفيديو.. أشرس مضاربة داخل سجن أمريكي - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

تداول نشطاء المواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، نشره موقع ” ميرور ” يظهر لقطات صادمة لمضاربة شرسة بين سجين و15 حارساً داخل سجن أميركي في شيكاغو.

وأظهر المقطع المعركة التي بدأت بين السجين واثنين من الحراس، حيث أمسك السجين بساق ضابط وطرحه أرضاً، بينما وقع الحارس الآخر على ظهره.

بعد لحظات، استطاع السجين تحرير نفسه لكن أسرع حارسان لمساعدة زميلهما، لكن فشلوا جميعاً في السيطرة عليه، حيث قام أحدهم برش رذاذ الفلفل في وجهه لإنقاذ الموقف.

لكن بعد ثوانٍ، وقف السجين على قدميه، وحاول القبض على أحد الحراس لكن احتشد الضباط ووجهوا عدة لكمات لوجهه، ويمكن رؤية الحراس يقفزون فوق السجين وضربه، ثم قام تسعة منهم بتثبيته على الأرض.

