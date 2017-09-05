بالفيديو.. حفل معايدة بمستشفى الصحة النفسية بالطائف - صحيفة صدى الالكترونية

فهد القثامي(صدى):

أقامت أدارة مستشفى الصحة النفسية بالطائف ممثلة في مديرها الاستاذ جمال عقاب الثقفي ومساعديه الاداري الاستاذ عبد الله بن علي الزهراني والاستاذ مغرم الشهري ونائب مدير المستشفى الاستاذ محمد القحطاني حفل معايدة بعيدالاضحى المبارك لمنسوبيها وفي مقدمتهم المرضى والنزلاء بالمستشفى الذين يشاركونهم هذه الفرحه الجميله .

وتقوم ادارة المستشفى كل عام بهذا الحفل الذي يشارك به جميع النزلاء والمرضى بجميع الاجنحه الطبية وذلك من باب ادخال الفرحة لقلوبهم سواء في عيد الفطر أو بعيد الأضحى وفي نهاية المعايدة يتم عمل وجبة غداء للجميع.