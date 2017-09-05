بالفيديو.. موقف مٌحرج لشاب خليجي تعطل به المصعد - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. موقف مٌحرج لشاب خليجي تعطل به المصعد
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد تعرّض شاب خليجي بدين لموقف محرج للغاية، بعدما تعطل المصعد الكهربائي به؛ مما سبب له حالة من الرعب.
وأظهر مقطع الفيديو لحظة تعطل المصعد الكهربائي حيث كان يوجد بداخله الشاب، وحاول أصدقاؤه مساعدته في الخروج وبعد العديد من المحاولات الفاشلة، تمكن من الخروج وسط ضحكات الموجودين.
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2136 ] نشر منذ 17 ساعة
والله من الغباء
لو تحررك المصعد قطمه
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4294 ] نشر منذ 14 ساعة
ههههههههه😊😊االله يسعده😂😊والله لطف به نحمده😂😊
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33565 ] نشر منذ 12 ساعة
اشوا انه مااشتغل وهو في هاالوضعية القشرا ,,
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 2305 ] نشر منذ 3 ساعات
ابو محمد
صدقت ملاحظتك ممتازه
عمانية وأفتخر[ عدد التعليقات: 601 ] نشر منذ 56 دقيقة
هههه يحليله رحمته ..!