 بالفيديو.. موقف مٌحرج لشاب خليجي تعطل به المصعد - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأربعاء 6

    سبتمبر

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بالفيديو.. موقف مٌحرج لشاب خليجي تعطل به المصعد

بالفيديو.. موقف مٌحرج لشاب خليجي تعطل به المصعد
متابعات(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد تعرّض شاب خليجي بدين لموقف محرج للغاية، بعدما تعطل المصعد الكهربائي به؛ مما سبب له حالة من الرعب.

وأظهر مقطع الفيديو لحظة تعطل المصعد الكهربائي حيث كان يوجد بداخله الشاب، وحاول أصدقاؤه مساعدته في الخروج وبعد العديد من المحاولات الفاشلة، تمكن من الخروج وسط ضحكات الموجودين.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2136 ] نشر منذ 17 ساعة

والله من الغباء
لو تحررك المصعد قطمه

[ عدد التعليقات: 4294 ] نشر منذ 14 ساعة

ههههههههه😊😊االله يسعده😂😊والله لطف به نحمده😂😊

[ عدد التعليقات: 33565 ] نشر منذ 12 ساعة

اشوا انه مااشتغل وهو في هاالوضعية القشرا ,,

[ عدد التعليقات: 2305 ] نشر منذ 3 ساعات

ابو محمد
صدقت ملاحظتك ممتازه

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