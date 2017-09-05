بالفيديو.. موقف مٌحرج لشاب خليجي تعطل به المصعد - صحيفة صدى الالكترونية

متابعات(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد تعرّض شاب خليجي بدين لموقف محرج للغاية، بعدما تعطل المصعد الكهربائي به؛ مما سبب له حالة من الرعب.

وأظهر مقطع الفيديو لحظة تعطل المصعد الكهربائي حيث كان يوجد بداخله الشاب، وحاول أصدقاؤه مساعدته في الخروج وبعد العديد من المحاولات الفاشلة، تمكن من الخروج وسط ضحكات الموجودين.