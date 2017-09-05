هبوط اضطراري لطائرة تابعة للخطوط اليابانية - صحيفة صدى الالكترونية

طوكيو(صدى):

هبطت الطائرة ” جال ” التابعة للخطوط الجوية اليابانية المتجهة من طوكيو إلى نيويورك بعد إقلاعها من مطار ” طوكيو-هانيدا ” اليوم الثلاثاء، بسبب مشكلة في المحرك ناجمة على ما يبدو عن إصطدام طير بالمحرك.

وأوضحت الشركة إن الطائرة وهي من طراز بوينج 777 كانت تقل 248 شخصاً بينهم طاقم من 15 فرداً، اقلعت قرابة الساعة 11,00ولكن قائدها سرعان ما تنبه لوجود مشكلة فقرر العودة إلى المطار من حيث أقلع.

وأضاف متحدث باسم الشركة أن ” طيرًا اصطدم على ما يبدو بالمحرك الأيسر لحظة الإقلاع ” كما أن الطائرة اضطرت للتخلص من بعض الوقود في الجو للتخفيف من وزنها قبل أن تعود وتحط في المطار.